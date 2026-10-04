'फॉर्म भर दिया, अभी और पैसे लगेंगे', SBI में नौकरी का झांस, किस्तों में लिए 12.77 लाख, पड़ोसी ने ऐसे ऐंठे पैसे

नौकरी का झांसा देकर ठगे पैसे

इसके बाद नौकरी लगवाने के नाम पर रकम मांगना शुरू कर दिया. जून 2025 से जून 2026 तक रेनू ने अलग-अलग तारीखों में ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए समीर के खातों में रकम भेजी. कई बार एक ही दिन में दो बार भुगतान किया गया. इसके अलावा 19 जून को एटीएम से 50 हजार रुपए निकालकर नकद भी दिए. महिला के अनुसार बैंक स्टेटमेंट और नकद भुगतान मिलाकर कुल 12 लाख 77 हजार 900 रुपए समीर को दिए. रकम देने के बाद रेनू जब भी नौकरी के संबंध में पूछतीं तो समीर कहता था कि फॉर्म भर दिया है अभी और रकम लगेगी. आखिरकार नौकरी नहीं लगी. जब आरोपी ने रुपए भी लौटाने से इनकार कर दिया तो महिला ने माधौगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई.