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'फॉर्म भर दिया, अभी और पैसे लगेंगे', SBI में नौकरी का झांस, किस्तों में लिए 12.77 लाख, पड़ोसी ने ऐसे ऐंठे पैसे

ग्वालियर में SBI में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पड़ोसी युवक ने महिला से 12.75 लाख रुपए ठग लिए. नौकरी नहीं लगने पर महिला ने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने देने से इनकार कर दिया. शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Oct 04, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 05:38 PM IST
'फॉर्म भर दिया, अभी और पैसे लगेंगे', SBI में नौकरी का झांस, किस्तों में लिए 12.77 लाख, पड़ोसी ने ऐसे ऐंठे पैसे

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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