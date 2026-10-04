'फॉर्म भर दिया, अभी और पैसे लगेंगे', SBI में नौकरी का झांस, किस्तों में लिए 12.77 लाख, पड़ोसी ने ऐसे ऐंठे पैसे

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ग्वालियर में एसबीआई में नौकरी का झांसा देकर पड़ोसी युवक द्वारा महिला से 12.75 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोपी ने बैंक अधिकारियों से अच्छी पहचान होने की बात कहकर महिला को नौकरी लगवाने का भरोसा दिया और अलग-अलग किस्तों में रकम अपने खाते में ट्रांसफर कराई. नौकरी नहीं लगी तो महिला ने रकम वापस मांगी, लेकिन आरोपी ने फोन उठाना और रुपए लौटाना बंद कर दिया. महिला की शिकायत पर माधौगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
घटना ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र की है, यहां एकतापुरी कॉलोनी निवासी 39 वर्षीय रेनू राठौर ने शिकायत की है कि उनके पड़ोस में रहने वाले समीर रामपुरे की ई पदमा ऑनलाइन सर्विस सेंटर के नाम से दकान है. रेनू अक्सर उसकी दुकान पर फोटो कॉपी और सरकारी नौकरी के फॉर्म भरवाने जाती थीं. इसी दौरान समीर ने उससे कहा कि वह अधिकारियों से पहचान के चलते उनकी एसबीआई में नौकरी लगवा सकता है. रेनू ने बताया कि समीर ने उसकी ऑनलाइन दुकान से एसबीआई नौकरी का फॉर्म भरवाया. इस दौरान शैक्षणिक दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी और हस्ताक्षर किए हुए दो खाली चेक भी ले लिए.
नौकरी का झांसा देकर ठगे पैसे
इसके बाद नौकरी लगवाने के नाम पर रकम मांगना शुरू कर दिया. जून 2025 से जून 2026 तक रेनू ने अलग-अलग तारीखों में ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए समीर के खातों में रकम भेजी. कई बार एक ही दिन में दो बार भुगतान किया गया. इसके अलावा 19 जून को एटीएम से 50 हजार रुपए निकालकर नकद भी दिए. महिला के अनुसार बैंक स्टेटमेंट और नकद भुगतान मिलाकर कुल 12 लाख 77 हजार 900 रुपए समीर को दिए. रकम देने के बाद रेनू जब भी नौकरी के संबंध में पूछतीं तो समीर कहता था कि फॉर्म भर दिया है अभी और रकम लगेगी. आखिरकार नौकरी नहीं लगी. जब आरोपी ने रुपए भी लौटाने से इनकार कर दिया तो महिला ने माधौगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई.
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