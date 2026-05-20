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शेयर बाजार से अमीर बनने के चक्कर में गवां बैठे लाखों रुपए, पुलिस ने नहीं सुनी तो बुजुर्ग पहुंचा कोर्ट, अब दर्ज हुआ मामला

Gwalior Trading Scam:  शेयर बाजार में निवेश और उससे मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ग्वालियर में एक बुजुर्स से  5.37 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने कई महीनों तक पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, बाद में कोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 20, 2026, 10:18 AM IST
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शेयर बाजार से अमीर बनने के चक्कर में गवां बैठे लाखों रुपए, पुलिस ने नहीं सुनी तो बुजुर्ग पहुंचा कोर्ट, अब दर्ज हुआ मामला

Gwalior Trading Scam:  ग्वालियर में शेयर बाजार में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर एक बुजुर्ग से 5.37 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि जालसाज तो बुजुर्ग की जमा पूंजी हड़प गया, लेकिन पुलिस ने भी कई महीनों तक कार्रवाई नहीं की. इंसाफ के लिए भटकते बुजुर्ग ने जब अदालत का दरवाजा खटखटाया तब जाकर कोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है.

दअरसल शहर के थाटीपुर श्रीनगर कॉलोनी निवासी 64 वर्षीय हरविलास जाटव ने बताया कि अमित गोयल नाम के शख्स ने फोन पर उनसे संपर्क किया. अमित ने शेयर बाजार में पैसा लगाने पर मोटा मुनाफा कमाने का भरोसा दिलाया. अमित ने CITIFX कंपनी में उनका डीमैट अकाउंट भी खुलवाया. फिर उनसे 10 हजार रुपए जमा कराए. हरविलास ने ट्रेडिंग शुरू की लेकिन अमित ने कहा कि पैसा कम निवेश किया है, इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं होगा. निवेश की रकम बढ़ाने पर बोनस मिलने का लालच दिया. हरविलास के मुताबिक अमित ने उनसे दो बार एक-एक लाख रुपए जमा कराए. बोनस देने का भी वादा किया. फिर एक दिन अमित बोला कि उन्हें नुकसान हुआ है. उससे बचाने के लिए कंपनी उनके खाते में पैसा जमा कर रही है. इसमें एक बार नुकसान और दूसरी बार फायदा बताया. लेकिन शेयर बाजार का जोखिम समझ में नहीं आया तो हरविलास ने डीमैट खाता बंद करने और निवेश का पैसा वापस मांगा. तब अमित ने पैंतरेबाजी की. कहा कि खाता बंद करा देगा, लेकिन उससे पहले कंपनी के खाते में बकाया पैसा जमा कराना होगा. हरविलास राजी हो गए.
 
5.37 लाख रुपए ठगी का आरोप
 इस आड़ में अमित ने कई किश्तों में 5.37 लाख रुपए अलग-अलग खातों में जमा करवा लिए। लेकिन निवेश की रकम नहीं लौटाई. ठगे जाने का अहसास होने पर हरविलास ने पुलिस से शिकायत की. आरोप है कि कई महीनों तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इंसाफ की उम्मीद में भटकने के बाद बुजुर्ग को आभास हो गया कि पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी. तब उन्होंने अदालत में गुहार लगाई। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए क्राइम ब्रांच को केस दर्ज करने के आदेश दिए. कोर्ट के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने अमित गोयल के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी के बैंक खातों और मोबाइल नंबर के आधार पर तलाश कर रही है.

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