ग्वालियर में जेठ, सोती बहू के कमरे में घुसा, कपड़े उतारकर की अश्लील हरकत, शोर मचाते ही भागा

Gwalior News-ग्वालियर में घर में रात में सो रही बहू के कमरे में घुसकर मुंह बोले जेठ ने छेड़छाड़ की. बहू ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आरोपी की तलाश की जा रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:15 PM IST
Trending Photos

Gwalior Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की बगिया वाली गली में एक 19 साल की महिला के साथ उसके मुंह बोले जेठ ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की. यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 3:45 बजे की बताई जा रही है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. 

कमरे में घुसकर की छेड़छाड़
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह रात में अपने कमरे में सो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला बंटी यादव उसके कमरे में चुपचाप घुस आया. आरोपी ने कपड़े उतारने की कोशिश की और छेड़छाड़ करने लगा. जब महिला की नींद खुली तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य जाग गए, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला. 

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज 
पीड़िता ने तुरंत अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी. गोला का मंदिर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता के बयान दर्ज किए और आरोपी बंटी यादव के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार है, और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. 

आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाएगा. एफएसएल टीम से जांच रिपोर्ट भी ली जाएगी. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में और खुलासे की उम्मीद है. इस घटना ने इलाके में आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर दिया है. पड़ोसी और परिजन पीड़िता के लिए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके.

यह भी पढ़ें-मॉडल खुशबू की मौत के पीछे का सच, PM रिपोर्ट में खुलासा, जानिए किस वजह से हुई थी मौत

