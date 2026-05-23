'इंस्टा क्वीन' मौत मामले में पति गिरफ्तार, बोला-पलक के ऋतिक से थे अवैध संबंध, सामने आए चौंकाने वाले वीडियो

Palak Rajak Death Case-ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में 12 मई को हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की आत्महत्या के मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. फरार चल रहे मुख्य आरोपी और पलक के पति अमित रजक ने मुरार सीएसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरप्तार कर मेडिकल जांच के लिए मुरार अस्पताल भेजा है. वहीं, इस मामले में आरोपी सास मीरा देवी और देवर आकाश अब भी फरार है.

पति ने लगाए गंभीर आरोप

सरेंडर के दौरान मीडिया से बात करते हुए पति अमित ने खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह बेकसूर बताया. अमित ने पलक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी से पहले और शादी के बाद भी पलक के कई अफेयर्स थे. फिलहाल उसका ऋतिक तोमर नाम के युवक के साथ अफेयर चल रहा था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. इसी विवाद के चलते पलक ने आत्महत्या की.

नशे की लत, आईफोन की मांग

अमित और उसकी बहन लता का आरोप है कि पलक नशे की आदी थी. परिजनों ने मीडिया में कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें पलक हाथ में बीयर की बोतल लिए और कुछ लड़कों के साथ कथित तौर पर नशा करते हुए नजर आ रही है. अमित ने यह भी कहा कि पलके उससे आईफोन 17 प्रो मांग रही थी, जो उसने उसे दिलाया भी था. उसने दावा किया कि उसके पास पलक के खिलाफ कई सबूत हैं. इस मामले में अमित का मोबाइल फोन कई राज उगल सकता है.

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दहेज प्रताड़ना का है आरोप

इससे पहले, 12 मई को जब सुरैयापुरा की रहने वाली पलक रजक ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, तब उसके परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे. मायके पक्ष की शिकायत थी कि अमित और उसका परिवार पलक को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयानों के आधार पर पुलिस ने पति अमित, सास और देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

आरोपी से पूछताछ जारी

इस मामले में मुरार सीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी पति अमित रजक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है. आरोपी पति से पूछताछ के बाद ही सच सामने आएगा. जहां तक परिवार द्वारा मीडिया में शेयर किए गए पलक के वीडियो की बात है, तो वे अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस के पास नहीं आए हैं. अगर कोई भी ऐसा वीडियो या सबूत पुलिस को सौंपा जाती है, जो उसे जांच में शामिल किया जाएगा. वहीं फरार सास और देवर की तलाश की जा रही है, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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