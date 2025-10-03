Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

दामाद ने पेट्रोल डालकर जला दी सास की स्कूटी, पत्नी को साथ नहीं भेज रही थी

Gwalior News: ग्वालियर में एक दामाद ने अपनी सास की स्कूटी को पेट्रोल डालकर जला दिया, क्योंकि सास उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेज रही थी, जिससे दामाद नाराज हो गया था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:04 PM IST
दामाद ने जलाई सास की स्कूटी
दामाद ने जलाई सास की स्कूटी

MP News: बेटी को दामाद के साथ उसके घर न भेजना सास को भारी पड़ गया, क्योंकि गुस्साए दामाद ने सास की स्कूटी को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया. मामला 20 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसका खुलासा अब सीसीटीवी वीडियो से हुआ है, वहीं इस घटना में पुलिस ने दामाद के खिलाफ मामला दर् कर लिया है. पहले पुलिस ने इस घटना की जांच की थी कि स्कूटी किसने जलाई है, उसके बाद ही मामला दर्ज करके स्कूटी जलाने वाले आरोपी दामाद की तलाश की जा रही है. पुलिस को स्कूटी जलाने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, जिसमें एक जगह दामाद स्कूटी जलाते हुए दिखा था. 

ग्वालियर के झांसी रोड का मामला 

दरअसल, मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, यहां रहने वाले अमर सिंह और उनकी पत्नी जानकारी आदिवासी ने अपनी बेटी पूजा की शादी ग्वालियर के हरिशंकर पुरम में रहने वाले रवि आदिवासी से की थी, लेकिन दो से तीन महीने बाद ही दोनों में विवाद शुरू हो गया. जिससे नाराज होकर पत्नी पूजा मायके में आ गई और अपने मां-बाप के साथ रहने लगी. इसके कुछ समय बाद रवि अपनी पत्नी को लेने के लिए घर आया और पूजा को साथ ले जाने का जिद करने लगा. पूजा प्रेग्नेंट थी, ऐसे में उसकी मां जानकी ने उसे दामाद के साथ भेजने से मना कर दिया, जिससे रवि गुस्सा हो गया और उसने घर में विवाद किया. 

अगले दिन जला दी स्कूटी 

रवि उस दिन तो विवाद करके घर चला गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह 4 बजे वह फिर अपने ससुराल पहुंचा और उसने घर के बाहर खड़ी स्कूटी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जिससे पूरी स्कूटी जलकर खाक हो गई. जैसे ही ससुराल के लोगों को घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी, पुलिस ने उस वक्त एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाले थे. 

वहीं बाद में जब पुलिस ने मौके पर फिर से पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो उसमें एक युवक स्कूटी के पास से आता दिख रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी का पता चल गया है और मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. क्योंकि इस तरह से घर के बाहर खड़ी स्कूटी जलाने से आसपास के लोग भी हैरान थे. बताया जा रहा है कि रवि अपनी सास से इस बात पर से नाराज था कि उसने उसकी पत्नी पूजा को घर नहीं भेजा था, ऐसे में उसने गुस्सा होकर सास की स्कूटी को ही जला दिया था. फिलहाल यह मामला चर्चा में बना हुआ है. 

