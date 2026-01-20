BJP नेता के बेटे ने रची थी लूट की झूठी कहानी, पॉकेट मनी खत्म तो बनाया प्लान, हो गया फैल

Gwalior News: ग्वालियर में हुई ढाई लाख रुपए की लूट की कहानी के बाद पुलिस पर सवालियां निशान खड़े हो रहे थे. लेकिन इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें लूट की कहानी फर्जी निकली है. बीजेपी नेता के बेटे ने यह पूरी कहानी रची थी, ऐसे में पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए फरियादी छात्र और उसके दोस्त को ना सिर्फ हिरासत में लिया है, बल्कि लूटी बताई गई रकम भी बरामद कर ली है. बताया गया है कि पिता से मिले फीस के पैसे खत्म होने के बाद फरियादी छात्र ने दोस्त के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी.

ग्वालियर के हजीरा थाने का मामला

सोमवार को ग्वालियर के हजीरा थाना पुलिस को सूचना मिली कि बिरला नगर रोड स्थित श्याम बाबा मंदिर के बगल वाली गली में कृष्णदीप सिंह सेंगर नामक बी कॉम फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ लूट हो गई है. कृष्णदीप भाजपा नेता दारा सिंह सेंगर का बेटा है, जो न्यू कॉलोनी हजीरा निवासी है. घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार और हजीरा थाना प्रभारी जितेंद्र तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे. छात्र कृष्णदीप ने पुलिस को बताया था कि वह जब बाइक पर सवार होकर घर से बिरला नगर रोड स्थित यूको बैंक में ढाई लाख रुपए नगदी जमा करने गया था, तब उसके पास ना ही पेन कार्ड की फोटो कॉपी थी और ना ही कलम थी, ऐसे में बैंक के पास उसने पेन कार्ड की फोटो कॉपी कराई और बाद में पेन लेने बैंक के आगे गया था. इस दौरान वह अकेला था और मनोरंजनालय के सामने स्थित श्याम बाबा के मंदिर के समीप गली में बाइक सवार दो बदमाशों ने उसको टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया और बाद में ढाई लाख रुपए नगदी लूटकर बदमाश भाग निकले.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः ..ठग निकला दूल्हा! 40 लाख खर्च के बाद मांगे 70 लाख-कार, फर्जी IT अधिकारी की खुली पोल

कॉल डिटेल से खुलासा

पुलिस ने घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन पुलिस को घटना की तस्दीक नहीं हुई. इसके बाद पुलिस ने कृष्णदीप के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली. उसमें दीनदयाल नगर निवासी ईशान नामक दोस्त से आखिरी बार बातचीत करना पाई गई. पुलिस ने ईशान को टटोला तो लूट की घटना झूठी निकली. ईशान ने पुलिस को बताया कि कृष्णदीप ने ढाई लाख रुपए रखने के लिए दिए थे, जो उसके घर पर रखे हैं. पुलिस ने कृष्णदीप और ईशान का आमना सामना कराया तो कृष्णदीप टूट गया और हकीकत बयान कर दी.

कृष्णदीप ने पुलिस को बताया कि फीस के लिए जो पैसे उसे घर से मिले थे, वो खर्च हो गए हैं. इसलिए लूट की झूठी कहानी रची थी. फिलहाल पुलिस ने ईशान के घर से लूटी बताई गई रकम बरामद कर ली है और कृष्णदीप के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः डिंडौरी बन गया देश-एशिया रिकॉर्ड होल्डर, 50,000 एनीमिया स्क्रीनिंग एक दिन में पूरी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!