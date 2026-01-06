मेले में 'काल' बनकर दौड़ी तेज रफ्तार कार, 8 पसलियां टूटीं, पैर हुए फ्रैक्चर...मौत

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत हो गई. इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार की टक्कर से युवक उछलकर करीब 20 मीटर दूर डिवाइडर से टकराता हुआ दिख रहा है. यह टक्कर इतनी भयानक थी कि युवक की 8 पसलियां टूट गईं, उसके सिर में गंभीर चोट आई और पैर फ्रैक्चर हो गया. इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया.

मेले में इंटरव्यू देने गया था युवक

मृतक की पहचान सागरताल रोड स्थित सती विहार कॉलोनी निवासी मुकेश कुशवाहा के रूप में हुई है. मुकेश कोचिंग संचालक थे. परिजनों ने बताया कि मुकेश व्यापार मेले में नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए हुए थे. मेले से लौटते समय पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सड़क पार करते समय यह हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, इलाज के दौरान मुकेश ने दम तोड़ दिया.

परिजनों ने किया चक्काजाम

इस घटना के बाद करीब 24 घंटे तक आरोपी वाहन चालक पर कार्रवाई नहीं हुई. आरोपी चालक पर कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने मंगलवार को शव को घटनास्थल पर रखकर ढाई घंटे तक चक्काजाम किया. मृतक के परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और फुटेज सार्वजनिक करने की मांग पर अड़े रहे.

पुलिस पर लगाए आरोप

मृतक मुकेश कुशवाहा की पत्नी नीतू ने आरोप लगाया कि अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पति ने नहीं मिलने दिया गया. मुकेश के साले मनीष कुशवाहा ने पुलिस पर सीसीटीवी फुटेज न दिखाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मेले के एक कैमरे में फुटेज साफ था लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने साफ फुटेज को साझा नहीं किया.

बेटी करती रही इंतजार

परिजनों के अनुसार, मुकेश की एक चार साल की बेटी है, जो देर रात तक अपने पिता के घर लौटने का इंतजार करती रही. बेटी और मां को मुकेश की मौत की सूचना नहीं दी गई थी. वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. काफी समझाइश के बाद परिजन माने और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया. सीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि हादसा गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में हुआ. चक्काजाम को शांत कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है, मामले की जांच जारी है.

