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भीख मांगने से मना किया तो भड़का युवक, ग्वालियर स्टेशन पर ताज एक्सप्रेस पर किया पथराव, बाल-बाल बचे यात्री

Gwalior News-ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ताज एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई. इस पत्थर लगने से खिड़की में लगे शीशे क्षतिग्रस्त हो गए, हमले में यात्री बाल-बाल बच गए. आरपीएफ ने आरोपी को प्लेटफॉर्म पर घेरकर पकड़ लिया. आरोपी ट्रेन के अंदर भीख मांग रहा था. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 16, 2026, 01:28 PM IST
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भीख मांगने से मना किया तो भड़का युवक, ग्वालियर स्टेशन पर ताज एक्सप्रेस पर किया पथराव, बाल-बाल बचे यात्री

Stone Pelting on Taj Express-ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उस समय भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया, जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी ताज एक्सप्रेस पर एक युवक ने अचानक पथराव शुरू कर दिया. इस हमले से ट्रेन में अंदर बैठे यात्रियों और प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. रेलवे सुरक्षा बल की मुस्तैदी के चलते आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया. आरोपी ट्रेन के अंदर भीख मांग रहा था और उसका किसी यात्री से विवाद हो गया था. इसी के बाद उसने पत्थरबाजी की. 

भीख मांगने को लेकर हुआ विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, हजरत निजामुद्दीन से आई ताज एक्सप्रेस जैसे ही ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आकर रुकी, यात्री ट्रेन से उतर और चढ़ रहे थे. आरोपी ट्रेन के अंदर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से भीख मांग रहा था. जब कुछ यात्रियों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो वह बुरी तरह भड़क गया. पैस न मिलने से नाराज युवक ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म पर बिछी गिट्टी उठाकर वापस आया. इसके बाद उसने ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. 

बाल-बाल बचे यात्री
सिरफिरे युवक ने पथराव के दौरान मुख्य रूप से ट्रेन के डी-1 कोच को निशाना बनाया. पत्थरों की चोट से कोच की आपातकालीन खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया. खिड़की का शीशी टूटते ही कोच के अंदर बैठे यात्री सहम गए और खुद को बचाने के लिए सीटों से हटकर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे. इस घटना में यात्री बाल-बाल बचे और किसी को चोट नहीं आई. 

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RPF ने आरोपी को दबोचा
ट्रेन पर पत्थर चलते देख मौके पर मौजूद कुछ यात्रियों ने बहादुरी दिखाई और RPF के साथ मिलकर आरोपी को चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया. इसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया. आरोपी का नाम देवेंद्र सिकरवार उर्फ सोनू है, वह गुना का रहने वाला है. आरपीएफ ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी से घटना के कारणों और उसकी मानसिक स्थिति को लेकर पूछताछ की जा रही है.

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