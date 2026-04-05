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ग्वालियर में प्यार और शादी के नाम पर 'गंदा खेल', प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती का शोषण, अब मिली धमकी

Gwalior Crime News:ग्वालियर में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:59 PM IST
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ग्वालियर में प्यार और शादी के नाम पर 'गंदा खेल', प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती का शोषण, अब मिली धमकी

Gwalior Crime News: ग्वालियर में शिवपुरी से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आई एक युवती के साथ ग्वालियर में ही पढ़ रहे एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

दरअसल शिवपुरी की पिछोर तहसील की रहने वाली 24 वर्षीय युवती ग्वालियर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आई हुई थी. वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक वह झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्र बदनी इलाके में किराए का मकान लेकर रह रही थी. यही पड़ोस में किराए का मकान लेकर दतिया जिले का रहने वाला युवक भी पढ़ाई के लिए रह रहा था. इसी दौरान युवक और युवती में दोस्ती हुई. युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ गलत काम भी किया. लेकिन बाद में युवती को पता चला कि युवक द्वारा कहीं और शादी की जा रही है. तो उसने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है. टीआई थाना झांसी रोड शक्ति सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द युवक को गिरफ्तार किया जाएगा.

फरार प्रेमी की तलाश में जुटी पुलिस 
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल आरोपी के फरार चल रहा है.  पुलिस की टीमें उसकी तलाश में विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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