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मौत के बाद गवाह बना 'सेल्फी वीडियो'! रिटायर्ड फौजी की अय्याशी ने ली जान, पति, पहली पत्नी और ननद पर कसा शिकंजा

Gwalior Suicide Case: ग्वालियर में एक महिला ने पति की धोखेबाजी और प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, जिसमें मरने से पहले बनाया गया वीडियो अहम सबूत बना है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर पति, उसकी पहली पत्नी और बहन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:28 PM IST
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Gwalior Suicide Case
Gwalior Suicide Case

Gwalior Crime News: ग्वालियर में एक महिला की आत्महत्या मामले में पुलिस ने पति, उसकी पहली पत्नी और बहन के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने का मामला दर्ज किया है. इसमें आत्महत्या से ठीक पहले युवती द्वारा बनाया गया वीडियो मुख्य आधार बना. युवती ने पति की धोखेबाजी से आहत होकर 11 फरवरी 2026 को फांसी लगा ली थी. मौत से पहले उसने एक आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें अपनी मौत के लिए पति और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था. यही वीडियो उसकी मौत की सबसे बड़ी गवाही बना है.

शहर के पुरानी छावनी में रहने वाले राजू भदौरिया से ट्रांसपोर्ट नगर जीडीए कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय वैष्णवी उर्फ प्राची सिंह की मुलाकात लगभग एक साल पहले हुई थी. मुलाकात के दौरान राजू उर्फ सत्यनारायण ने अपनी उम्र और रिटायर्ड फौजी होने की बात छुपाते हुए खुद को सेना में पदस्थ जवान बताया था. इतना ही नहीं, उसने यह भी नहीं बताया कि वह शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है. पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया. प्राची ने छह महीने पहले आर्य समाज मंदिर और फिर नोटरी पर लव मैरिज कर ली थी.

मजबूरी में की थी शादी 
इसके बाद पति उसे सीधे घर नहीं ले गया और सिरोल स्थित ईस्ट मैरेडियन टाउनशिप में किराए के फ्लैट को ही अपना घर बना लिया. कुछ समय बाद प्राची को पता चला कि उसका पति फौजी नहीं, बल्कि रिटायर्ड फौजी है. उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है. यह झटका वह सहन नहीं कर पाई. पति से पूछने पर उसने पहले मजबूरी में शादी होने की बात कही और बच्चों से इनकार किया, लेकिन बाद में बच्चों की सच्चाई भी सामने आ गई. इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे.

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पुलिस ने मामला दर्ज किया
11 फरवरी को जब वैष्णवी अपने कथित पति राजू के घर पहुंची, तो वहां राजू, उसकी पत्नी मधु भदौरिया और प्रीति जादौन ने उससे मारपीट की, जिससे वह आहत हो गई. उसने बाद में राजू को फोन कर कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन राजू ने साफ कर दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ सकता. इसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली. मरने से पहले उसने एक 11 सेकंड का वीडियो बनाया, जिसमें कहा कि उसकी मौत के लिए राजू और उसका परिवार जिम्मेदार है. इसी वीडियो के आधार पर सिरोल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

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