पूर्व मंत्री के बंगले पर ‘रसोई स्पेशल चोरी’, भगोना, कढ़ाई, थालियां और गैस सिलेंडर ले उड़े चोर

MP News-मध्यप्रदेश में अजब-गजब चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर पूर्व मंत्री के बंगले से घर का सामान चुराकर ले गए. ग्वालियर में पूर्व मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया के सरकारी बंगले से चोर एल्युमीनियम के भगोने, लोहे की दो बड़ी कढ़ाई, 50 स्टील की थालियां, सोफा, कुर्सी और दो चांदी की मूर्तियों सहित गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए. जिस समय यह वारदात हुई उस समय बंगले का चौकीदार शहर से बाहर था. जब वह वापस लौटा तब चोरी की घटना का उसे पता चला.

चोरी के समय नहीं था चौकीदार

चौकीदार की सूचना पर पड़ाव थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस बंगले के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पूर्व मंत्री अरिवंद भदौरिया को रेसकोर्स रोड पर सरकारी बंगला-35 आवंटित है. इसकी देखरेक के लिए हंसराज भदौरिया को रखा गया है. हंसराज 12 अगस्त को बंगले में ताला लगाकर शहर से बाहर चला गया था. जब वह 24 अगस्त को वापस लौटा और ताला खोता तब उसे वारदात का पता चला.

कभी-कभी आते हैं पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया कभी-कभी बंगले पर आते हैं. यह बंगला आमतौर पर खाली रहता है. क्योंकि चौकीदार शहर से बाहर था तो किसी का आना-जाना नहीं हुआ. चोरी के बाद भी बंगले का ताला पहले की तरह ही बार से लगा हुआ था. मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण पुलिस जांच में जुट गई है. आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

लोडिंग वाहन के इस्तेमाल की आशंका

पुलिस का मानना है कि लोडिंग वाहन के बगैर इतना सामान नहीं ले जाया जा सकता है. इसलिए क्षेत्र में आने वाले सभी लोडिंग वाहनों के फुटेज देखे जा रहे हैं. साथ ही पुलिस पूछताछ भी कर रही है. थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार का कहना है कि रेसकोर्स रोड बंगला नंबर-35 में चोरी की सूचना मिली थी. हंसराज भदौरिया की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है. पड़ताल की जा रही है.

