चोरी करना पड़ गया महंगा, जाली में फंसा चोर का हाथ...रात भर खड़ा रहा, सुबह मकान मालिक ने निकाला

Gwalior Thief Stuck-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चोरी की नीयत से एक निर्माणाधीन मकान में घुसा चोर खुद ही अपने जाल में फंस गया. शातिर चोर का हाथ दरवाजे की जाली में इस तरह से फंस गया कि वह भी वहीं फंस कर रह गया. चोर पूरी रात न तो हिल सका और न ही भाग सका. सुबह जब मकान मालिक वहां पहुंचे, तो नजारा देख वह भी हैरान रह गए. मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी चोर की गिरफ्तार कराया.

कुंडी खोलने के चक्कर में हाथ फंसा

यह घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर की है. सोमवार की रात मनोज कुशवाह नाम का शातिर चोर एक निर्माणाधीन मकान में सरिया चुराने की नीयर से घुसा था. कमरे के अंदर जाने के लिए उसने दरवाजे के बगल में लगी जाली में हाथ डालकर कुंडी खोलने की कोशिश की. इसी दौरान उसका हाथ जाली के लोहे के तारों में बीच बुरी तरह से फंस गया.

न भाग सका, न बैठ सका

आरोपी मनोज ने घंटों तक अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकाल सका. खींचतान के चक्कर में उसके हाथ में सूजन आ गई, जिससे दर्द और बढ़ गया. यह चोरी का आइडिया मनोज का इतना भारी पड़ गया कि वह पूरी रात न तो बैठ पाया और न ही कहीं भाग सका. रात भर वह उसी जाल के पास खड़ा रहा और सुबह होने की इंतजार करता रहा.

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मकान मालिक भी देख हैरान

सुबह जब मकान मालिक काम देखने के लिए निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे, तो उन्होंने अनजान व्यक्ति को जाली से चिपका हुआ देखा. पास जाने पर पता चला कि वह चोर है और उसका हाथ जाली में फंसा हुआ है. उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी. महाराजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद मनोज का हाथ जाली से निकाला गया.

सरिया चोरी में एक्सपर्ट है मनोज

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मनोज कुशवाह एक आदतन अपराधी है. उस पर पहले से ही सरिया चोरी के 6 मामले दर्ज हैं. वह अक्सर निर्माणाधीन मकानों को ही अपना निशाना बनाता था, क्योंकि वहां से कीमती सरिया और निर्माण सामग्री चोरी करना आसान होता था.पुलिस ने मनोज के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. पुलिस उससे अन्य चोरियों के माल की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है.

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