कार में सनरूफ पर खड़े होकर घूमना पड़ा महंगा, 2 हजार का जुर्माना, क्यों हुई कार्रवाई

Gwalior Traffic Police: कार में लगे सनरूफ में घूमना आजकल कॉमन बात हो गई है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन यदि आप भी कार में मौजूद सनरूफ से खड़े होकर घूमने का शौक रखते है तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि इस तरह की लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है और यह आपको जुर्माने के तौर पर देनी पड़ सकती है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कार के सनरूफ में घूमने पर ट्रैफिक पुलिस ने 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है, पुलिस ने इसे लापरवाही बताया है.

ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक चलती कार में दो छोटे बच्चे सनरूफ से बाहर झांकते और सड़क पर सफर का आनंद लेते नजर आए वीडियो सामने आते ही ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो गई और गाड़ी के नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पहचान की गई. इसके बाद चालान जारी कर जुर्माना वसूला गया. ट्रैफिक पुलिस ने इसे खतरनाक हरकत बताते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः दो टीचरों के भरोसे 650 छात्रों का भविष्य; भैंस के साथ सड़क पर उतरे लॉ स्टूडेंट्स

ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह का व्यवहार न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह बच्चों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है. चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकलना किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकता है. ऐसे में इस तरह से सनरूफ से बच्चों को निकालकर चलना सुरक्षित नहीं होता है, जबकि यह नियमों का भी उल्लंघन माना जाता है.

सनरूफ का बढ़ा चलन

दरअसल, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सनरूफ में घूमने का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह कई बार लापरवाही का भी बड़ा कारण बन जाता है. ऐसे में ग्वालियर पुलिस की यह कार्रवाई अहम साबित हो सकती है.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर का 1900 किलो डोडाचूरा केस: बार-बार गवाही से गायब थे TI, अब कोर्ट का एक्शन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!