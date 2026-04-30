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आगरा के अशमन ने ग्वालियर की समायरा को दिया 'तीन तलाक', 6 महीने पहले हुआ था निकाह, FIR दर्ज

Gwalior News-ग्वालियर से एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है. यहां एक नवविवाहिता ने अपने पति पर न सिर्फ मारपीट बल्कि तीन तलाक देकर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है. मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शिकायत के बाद तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:24 PM IST
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आगरा के अशमन ने ग्वालियर की समायरा को दिया 'तीन तलाक', 6 महीने पहले हुआ था निकाह, FIR दर्ज

Gwalior Triple Talaq Case-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से तीन तलाक का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने शादी के महज 6 महीने के बाद ही अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया. इतना ही नहीं आरोपी पति ने उसके साथ सरेराह मारपीट भी की. पीड़िता का आरोप है कि तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया गया. पीड़िता ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. 

पति पर लगाए गंभीर आरोप
महाराजपुरा थाना क्षेत्र स्थित बीएसएफ कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली 24 वर्षीय समायरा खान ने अपने पति अशमन खान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के मुताबिक, उसका निकाह 10 जून 2025 को आगरा निवासी अशमन खान के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था. शादी के शुरुआती दिनों से ही पति का व्यवहार ठीक नहीं था और वह आए दिन विवाद करता था.

पति करता था प्रताड़ित
समायरा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. पति अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता और मारपीट कर उसे घर से निकाल देता था. इसके बावजूद वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही और हर बार समझौता कर वापस ससुराल जाती रही. 

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सड़क पर दिया तीन तलाक
पीड़िता ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 की रात डीडी नगर गेट के पास अशमन खान ने उसके साथ फिर से मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए उसे तीन तलाक दे दिया. पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने कहा कि तुझे मैं अब नहीं रखूंगा, तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक...तलाक...तलाक, अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है. इसके बाद आरोपी वहां से चला गया. इस दौरान वहां से गुजर रहे परिचित आरिफ खान ने उसकी मदद की. आरिफ ने उसे उसके घर सुरक्षित छोड़ा. 

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी
समायरा ने बताया कि घटना के बाद भी वह अपने रिश्ते को बचाने की उम्मीद में लंबे समय तक इंतजार करती रही. उसे उम्मीद थी कि उसका पति वापस आएगा या कम से कम संपर्क करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लगातार अनदेखी और उत्पीड़न से परेशान होकर आखिरकार उसने पुलिस की शरण ली. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराजपुरा थाना पुलिस ने आरोपी पति अशमन खान के खिलाफ धारा 4 मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 और धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें-शोरूम में तिलक लगाना...मुबारिक को नहीं मंजूर, जान से मारने की दी धमकी, हुआ गिरफ्तार

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