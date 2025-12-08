अपनी धुन में नाचते जा रहे थे बाराती, अचानक हुई पानी की बौछार, ग्वालियर का अनोखा विवाद

Gwalior Unique Wedding: शादियों का सीजन चल रहा है और हर शहर में ही इस वक्त बारातों की धूम देखी जा रही है. लेकिन ग्वालियर में कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. यहां एक बारात झूमते गाते हुए जा रही थी, लेकिन अचानक से ऊपर से एक घर से बारात पर पानी डाल दिया गया, जिससे बाराती कुछ समझ नहीं पाए. लेकिन जब बारातियों ने देखा कि ऊपर से पानी डाला गया है तो विवाद होना लाजमी था, लिहाजा ग्वालियर का यह मामला फिर से चर्चा में आ गया. क्योंकि बारात पर पानी डालने का मामला शहर में भी चर्चा में बना हुआ है.

ग्वालियर के विनयनगर सेक्टर-3 का मामला

मामला ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के विनयनगर सेक्टर-3 का बताया जा रहा है. जहां एक बारात पर अचानक पानी फेंके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही बारात सड़क से गुजर रही थी, किसी व्यक्ति ने मकान की ऊपरी मंजिल से बाल्टी भरकर पानी नीचे खड़े बारातियों पर उड़ेल दिया. अचानक हुई इस हरकत से बाराती भड़क उठे और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, बाराती ऊपर की तरफ देखकर यह पता लगाने की कोशिश करते रहे कि आखिर पानी किसने और क्यों फेंका.

नाचते हुए आगे बढ़ रही थी बारात

इस दौरान कुछ लोग काफी नाराज भी नजर आए, लेकिन मौके पर मौजूद समझदार व्यक्तियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया. क्योंकि बाराती अचानक से पानी डालने जाने से बेहद नाराज थे. बताया जा रहा है कि बारात संगीत और डांस के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक पानी गिरने से सभी चौंक गए, हालांकि तनाव के बावजूद लोगों ने माहौल नियंत्रित किया और इसके बाद बारात बिना किसी बड़े विवाद के अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई.

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ग्वालियर की बहोड़ापुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तुरंत मामले को समझने की कोशिश की है, लेकिन माना जा रहा है कि अब तक मामले में शिकायत नहीं हुई है.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

