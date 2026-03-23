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ग्वालियर के मौसम में बर्फबारी का असर, रात में हो रही ठंडक, तापमान में 15 डिग्री का अंतर

Gwalior Weather: उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर ग्वालियर के मौसम में भी दिख रहा है. जहां रात में ठंडक हो रही है. जबकि दिन में फिलहाल धूप का असर ज्यादा नहीं हो रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:58 PM IST
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ग्वालियर में फिर बदला मौसम
ग्वालियर में फिर बदला मौसम

Gwalior News: ग्वालियर के मौसम में इस सीजन में बड़ा बदलाव दिख रहा है. मार्च में आम तौर पर मौसम गर्म रहता है. लेकिन, इस बार उत्तर भारत में अब तक हो रही बर्फबारी का असर ग्वालियर-चंबल के मौसम पर भी दिख रहा है. पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट है. जबकि बर्फबारी की वजह से फिलहाल गर्मी का असर ज्यादा नहीं हो रहा है. ग्वालियर में दिन और रात के तापमान में अभी 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर नजर आ रहा है. सोमवार को सुबह ग्वालियर शहर का तापमान 17.5 डिग्री तक चला गया था. जबकि, दोपहर में धूप आने की वजह से तापमान में भी फिर बढ़ोत्तरी हो गई. लेकिन, शाम होते-होते फिर से ठंडक घुल जाती है. ऐसे में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है. 

ग्वालियर में बारिश का प्रभाव

मौसम विभाग का कहना है कि पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश का असर देखने को मिला था. जिसके चलते तापमान में फिलहाल गिरावट दिख रही है. धूप निकलने के बाद भी ठंडक महसूस हो रही है. दिनभर बादलों का सिलसिला बना रहता है. लेकिन, रात में न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट हो रही है. जिससे रात का तापमान फिलहाल 16.5 डिग्री के पास दर्ज हुआ है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि अभी एक दो दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा. उसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोत्तरी होगी. 

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तापमान में उतार-चढ़ाव होगा 

ग्वालियर-चंबल अंचल के तापमान में अभी कुछ दिनों तक उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे में मौसम साफ हो सकता है. उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवा में नमी आ रही है. जिससे बादल छाए हुए हैं. सोमवार से बादल हल्के-हल्के छंटना शुरू होंगे. जिसके बाद दिन और रात के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी आएगी. उसके बाद गर्मी में कुछ बढ़ोत्तरी होगी. पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी ग्वालियर चंबल का मौसम कुछ और बदल सकता है. 

मौसम विभाग का कहना है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है. कई जिलों में आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश का अलर्ट फिर से दिख सकता है. क्योंकि पूर्वी हिस्से में एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है. जिसके चलते तापमान में गिरावट होगी और एमपी में फिर से बारिश जैसा दौर देखने को मिल सकता है. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर से उज्जैन तक बारिश-आंधी का ट्रेंड, छाए रहेंगे बादल, 2 दिन में फिर बदलेगा मौसम 

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