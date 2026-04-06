ग्वालियर में गर्मी से मिली राहत, बारिश-ओलावृष्टि के बाद गिरा तापमान, ऐसा रहेगा मौसम

Gwalior Chambal Region Weather: ग्वालियर-चंबल संभाग में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में यहां भीषण गर्मी से फिलहाल अप्रैल के महीने में लोगों को निजात मिली है. ग्वालियर शहर में भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है. ऐसे में तापमान में फिलहाल 33 डिग्री के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी 7 अप्रैल तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है. जहां गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है.

ग्वालियर-चंबल में बदला मौसम

ग्वालियर-चंबल संभाग में मौसम बदला हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस के पास बना हुआ है. सोमवार के दिन मौसम साफ रहा और धूप निकली. लेकिन तापमान में गिरावट से भीषण गर्मी का दौर नहीं रहा. दरअसल, 7 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. जिससे ग्वालियर चंबल संभाग में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. जिससे यहां मौसम फिर बदल सकता है. फिलहाल यहां के तापमान में 1.4 डिग्री से 2 डिग्री तक की गिरावट मौसम में दिख रही है. अगर बारिश या आंधी तूफान और आता है तो फिर आने वाले दिनों में अंतर और घट सकता है. जिससे यहां का मौसम सुहावना हो सकता है.

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मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान 1 अप्रैल के बाद से लगातार गिर रहा है. तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. यही वजह है कि ग्वालियर-चंबल संभाग में इस समय मौसम अस्थिर बना हुआ है. यहां तेज आंधी और बारिश ओलावृष्टि की स्थिति बन रही है. दिन भर आसमान साफ बना हुआ है. लेकिन रात से तापमान हल्का हो सकता है. ऐसे में बारिश की स्थिति बन सकती है.

एमपी में बारिश आंधी की संभावना

मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश आंधी और तूफान की संभावना बन रही है. क्योंकि एक टर्फ यहां लगातार सक्रिए हो रहा है. जिससे सोमवार से ग्वालियर-चंबल संभाग के साथ-साथ जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में बारिश आंधी के चांस बने हुए हैं. क्योंकि यहां 7 अप्रैल से नया सिस्टम भी एक्टिव हो रहा है. जिससे एमपी में बारिश का असर दिख सकता है.

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