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ग्वालियर में 41 डिग्री पहुंचा तापमान, राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं, 3 दिन होंगे भारी

Gwalior Weather: ग्वालियर में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 12, 2026, 12:50 PM IST
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ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी शुरू
ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी शुरू

Gwalior Chambal Weather: ग्वालियर चंबल में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां तापमान 41 डिग्री के ऊपर चला गया है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने फिलहाल बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि तापमान में हो रहे उछाल की वजह से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. उमस की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि गर्म हवाओं का असर अब तेज हो गया है. जिसकी वजह से गर्मी की स्थिति बन रही है. 

राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं 

राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं और साफ आसमान के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. बढ़ती नमी की वजह से उमस भी लोगों को परेशान कर रही है. मंगलवार सुबह से ही शहर में तेज गर्मी महसूस की गई. न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सोमवार के मुकाबले अधिक रहा. सुबह आठ बजे तक तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को दिन चढ़ने से पहले ही गर्मी का सामना करना पड़ा. सोमवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रविवार को यह 38.4 डिग्री था. मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण गर्मी तेजी से बढ़ रही है. 

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सुबह के समय आर्द्रता 48 प्रतिशत दर्ज की गई. अधिक नमी के कारण लोगों को सामान्य से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है. दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर भीड़ कम दिखाई दी और कई इलाकों में सन्नाटा नजर आया. 

दोपहर में घरों से न निकले 

चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क रहने और लू जैसी स्थिति बनने की संभावना जताई है. लोगों को पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव करने की सलाह दी गई है. ग्वालियर-चंबल में अगले कुछ दिनों में तापमान में और ज्यादा बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. जिसके बाद यहां भीषण गर्मी का दौर शुरू होता दिख रहा है. 

ये भी पढ़ेंः 'मनसूह' है एमपी का ये सरकारी डाक बंगला! जिस भी विधायक ने लिया वो नहीं रहा दुनिया में

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