पति ने मोबाइल चलाने से रोका, तो पत्नी ने भाई को बुलाया....साले ने घर में घुसकर जीजा, जेठ और सास को पीटा

साले ने दी जान से मारने की धमकी

जाते-जाते आरोपी साले शिवम और उसके साथी अरुण ने जीजा को धमकी दी कि अगर दोबारा उसकी बहन को मोबाइल चलाने या बात करने से रोका, तो वे पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे. पति लवकुश की शिकायत पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले को लेकर सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरबार ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.