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पति ने मोबाइल चलाने से रोका, तो पत्नी ने भाई को बुलाया....साले ने घर में घुसकर जीजा, जेठ और सास को पीटा

Gwalior News-ग्वालियर में पत्नी को मोबाइल चलाने से रोका-टोकी करना पति को भारी पड़ गया. पत्नी ने मोबाइल को लेकर पति से हुए झगड़े की जानकारी मायके वालों को दे दी. आधी रात में महिला का भाई अपने साथी के बहन के ससुराल पहुंचा और जीजा, उसके बड़े भाई और मां को लाठी डंडों से जमकर पीटा.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 10, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:37 PM IST
पति ने मोबाइल चलाने से रोका, तो पत्नी ने भाई को बुलाया....साले ने घर में घुसकर जीजा, जेठ और सास को पीटा

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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