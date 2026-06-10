पति ने मोबाइल चलाने से रोका, तो पत्नी ने भाई को बुलाया....साले ने घर में घुसकर जीजा, जेठ और सास को पीटा

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Gwalior Crime News-मोबाइल फोन अब परिवारों में विवाद और बड़े बवाल की वजह बनते जा रहे हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है, जहां पत्नी को मोबाइल चलाने से रोकना पति और उसके परिवार को भारी पड़ गया. पत्नी को हर समय मोबाइल चलाने से रोकने पर उसने अपने भाई को बुला लिया और ससुराल वालों की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई करवा दी.
जानिए क्या है पूरा मामला
मामला पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के रुद्रपुरा का है. रुद्रपुरा निवासी 27 वर्षीय लवकुश कुशवाह ने पुलिस को बताया कि 8 जून को उसकी पत्नी शिल्पी कुशवाह मोबाइल चला रही थी. लवकुश ने बस इतना कहा कि तुम हर समय मोबाइल में ही व्यस्त रहती हो. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस और कहासुनी हो गई. उस समय तो बात आई-गई हो गई, लेकिन पत्नी शिल्पी ने चुपचाप अपने मायके फोन कर इस झगड़े की जानकारी दे दी.
आधी रात को घर में घुसकर की मारपीट
रात करीब 12.30 बजे, जब परिवार के लोग सो रहे थे, शिल्पी का भाई शिवम कुशवाह अपने साथी अरुण कुशवाह के साथ अचानक वहां धमक पड़ा. दोनों ने घर में घुसते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों से लवकुश, उसके बड़े भाई नरेश कुशवाह और मां उर्मिला कुशवाह पर हमला कर दिया. मारपीट में तीनों बुरी तरह घायल हो गए. शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.
साले ने दी जान से मारने की धमकी
जाते-जाते आरोपी साले शिवम और उसके साथी अरुण ने जीजा को धमकी दी कि अगर दोबारा उसकी बहन को मोबाइल चलाने या बात करने से रोका, तो वे पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे. पति लवकुश की शिकायत पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले को लेकर सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरबार ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.
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