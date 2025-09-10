 पति ने AI का इस्तेमाल कर पत्नी को ब्लैकमेल किया, रिश्तेदारों को भेजे अश्लील वीडियो और फोटो
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2917078
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

पति ने AI का इस्तेमाल कर पत्नी को ब्लैकमेल किया, रिश्तेदारों को भेजे अश्लील वीडियो और फोटो

Gwalior News-ग्वालियर में महिला को उसका पति रिश्तेदारों को अश्लील फोटो और वीडियो भेज कर ब्लैकमेल कर रहा है. पत्नी का आरोप है कि पति उसके एआई से जनरेट फोटो वीडियो बनाकर नजदीकी रिश्तेदारों को भेज कर उसे बदनाम कर रहा है. फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर समझौता करने का दबाव बना रहा है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति ने AI का इस्तेमाल कर पत्नी को ब्लैकमेल किया, रिश्तेदारों को भेजे अश्लील वीडियो और फोटो

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि उसका पति अरविंद परिहार एआई तकनीक की मदद से उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो तैयार कर नजदीकी रिश्तेदारों को भेज रहा है और उसे समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही, वह पुराने हमले के मामले में समझौता करने के लिए लगातार दबाव भी बना रहा है.

2 साल पहले हुई शादी
महिला ने बताया कि दो साल पहले उसने अरविंद परिहार से आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था. शादी के बाद उसे पता चला कि अरविंद पहले से ही शादीशुदा है और पूजा परिहार नामक महिला के साथ रह रहा है, जिससे उसका एक बेटा भी है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने पति के इस संबंध का विरोध किया तो अरविंद और पूजा परिहार ने मिलकर उस पर हमला किया. मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी और केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है.

कार से कुचलने की कोशिश की
पीड़िता ने यह भी बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद अरविंद ने सिरोल थाने के पास उसे कार से कुचलने की कोशिश की थी. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था. पीड़िता का आरोप है कि पति ये फोटो और वीडियो रिश्तेदारों को भी भेज रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी 
सिरोल क्षेत्र की सीएसपी हिना खान ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का आरोप है कि उसका पति लगातार उसे समझौता करने के लिए धमका रहा है और विरोध करने पर उसकी फर्जी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़े-खेलते-खेलते मौत! इंदौर में 6वीं की छात्रा ने कार्डियक अरेस्ट से तोड़ा दम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Gwalior की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newshindi news

Trending news

mp news
पति ने AI का इस्तेमाल कर पत्नी को ब्लैकमेल किया, रिश्तेदारों को भेजे अश्लील वीडियो
mp news
खेलते-खेलते मौत! इंदौर में 6वीं की छात्रा ने कार्डियक अरेस्ट से तोड़ा दम
CG News
CG में खाद-बीज की कमी से किसान परेशान, गले में फांसी का फंदा डाल पहुंचे कार्यालय
mp news
सागर-दमोह नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल
mp news
गौशाला में गायें भूखी, महापौर की भैंसें खा रहीं चारा, मिल रही है VIP सुविधाएं
chhattisgarh news
बिलासपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से SSP ने की बदसलूकी, छात्र नेताओं ने हुए नाराज
bhind news
थाने में मेहमान बन आया 7 फीट लंबा अजगर, देखते ही जवानों की हुई सिट्टी बिट्टी गुल
chhattisgarh news
CAF जवान ने दोहरे हत्याकांड को दिया अंजाम,साली और ससुर को मारी गोली,ड्यूटी से आया था
mp news
साड़ी उतारी, फंदा बनाया, फिर मार डाला! 65 साल की दादी ने किया मौत से किया संघर्ष
chhattisgarh news
थाने के बाहर महिला ने लगाई आग, चीखते-चिल्लाते हुए अंदर घुसी, गंभीर रूप से झुलसी
;