पति ने AI का इस्तेमाल कर पत्नी को ब्लैकमेल किया, रिश्तेदारों को भेजे अश्लील वीडियो और फोटो

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि उसका पति अरविंद परिहार एआई तकनीक की मदद से उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो तैयार कर नजदीकी रिश्तेदारों को भेज रहा है और उसे समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही, वह पुराने हमले के मामले में समझौता करने के लिए लगातार दबाव भी बना रहा है.

2 साल पहले हुई शादी

महिला ने बताया कि दो साल पहले उसने अरविंद परिहार से आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था. शादी के बाद उसे पता चला कि अरविंद पहले से ही शादीशुदा है और पूजा परिहार नामक महिला के साथ रह रहा है, जिससे उसका एक बेटा भी है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने पति के इस संबंध का विरोध किया तो अरविंद और पूजा परिहार ने मिलकर उस पर हमला किया. मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी और केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है.

कार से कुचलने की कोशिश की

पीड़िता ने यह भी बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद अरविंद ने सिरोल थाने के पास उसे कार से कुचलने की कोशिश की थी. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था. पीड़िता का आरोप है कि पति ये फोटो और वीडियो रिश्तेदारों को भी भेज रहा है.

पुलिस जांच में जुटी

सिरोल क्षेत्र की सीएसपी हिना खान ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का आरोप है कि उसका पति लगातार उसे समझौता करने के लिए धमका रहा है और विरोध करने पर उसकी फर्जी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

