ग्वालियर के थाने में पीड़ित महिला ने खाया जहर, पुलिस ने आनन-फानन में दुष्कर्म का मामला किया दर्ज

Gwalior Woman Consume Poison-ग्वालियर के मुरार थाने में एक महिला पिछले 10-12 दिनों से थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गई तो उसने थाना परिसर में जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की. जैसे ही महिला ने थाने में जहर खाया वैसे ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया. मुरार थाने के पुलिसकर्मी पीड़ित महिला को मुरार के जिला अस्पताल ले गए जहां उसे प्राथमिक इलाज के बाद जयारोग्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. महिला को पहले नौकरी लगवाने का लालच दिया और फिर शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया गया था. महिला द्वारा थाने में जहर खाने के बाद मुरार थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न गंभीर धाराओं मामला दर्ज कर लिया है.