ग्वालियर के थाने में पीड़ित महिला ने खाया जहर, पुलिस ने आनन-फानन में दुष्कर्म का मामला किया दर्ज

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Gwalior Woman Consume Poison-ग्वालियर के मुरार थाने में एक महिला पिछले 10-12 दिनों से थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गई तो उसने थाना परिसर में जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की. जैसे ही महिला ने थाने में जहर खाया वैसे ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया. मुरार थाने के पुलिसकर्मी पीड़ित महिला को मुरार के जिला अस्पताल ले गए जहां उसे प्राथमिक इलाज के बाद जयारोग्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. महिला को पहले नौकरी लगवाने का लालच दिया और फिर शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया गया था. महिला द्वारा थाने में जहर खाने के बाद मुरार थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न गंभीर धाराओं मामला दर्ज कर लिया है.
महिला की युवक से हुई जान-पहचान
दरअसल, भिंड की रहने वाली महिला की शादी वर्ष 2016 में हुई थी. शादी के बाद उसकी दो छोटी बच्चियां हैं. करीब 4 साल पहले पीड़िता अपनी बड़ी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए ग्वालियर में किराये का मकान लेकर रहने आई थी. मोहल्ले में ही आरोपी गजेंद्र केवट की एक ऑनलाइन सेंटर की दुकान थी. पीड़िता अक्सर अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए गजेंद्र की दुकान पर जाती थी, जिसके चलते दोनों के बीच जान-पहचान हो गई.
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
एक दिन गजेंद्र ने पीड़िता से कहा कि तुम बच्चों के साथ अकेली रहती हो, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत होगी. मैं तुम्हारी एक अच्छी जगह नौकरी लगवा दूंगा. इसी बहाने से माह मई 2024 में आरोपी नौकरी का झांसा देकर महिला के किराये के कमरे पर पहुंचा और वहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद आरोपी लगातार नौकरी लगवाने और शादी करने का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करता रहा.
पुलिस ने मामला दर्ज किया
23 मई 2026 तक आरोपी ने संबंध बनाए अब शादी से मुकर गया है. सोमवार को महिला मुरार थाना पहुंची और सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए जहर खाने का प्रयास किया. जिस पर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्काल उसे रोक लिया और तत्काल मेडिकल के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया है. पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ नौकरी व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है. मुरार जिला चिकित्सालय के ड्यूटी डॉक्टर का कहना है कि अभी फिलहाल महिला की हालत ठीक है.
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