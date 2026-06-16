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ग्वालियर के थाने में पीड़ित महिला ने खाया जहर, पुलिस ने आनन-फानन में दुष्कर्म का मामला किया दर्ज

Gwalior News-ग्वालियर के मुरार थाना परिसर में दुष्कर्म पीड़िता ने सुनवाई न होने से परेशान होकर जगर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. आरोपी ने महिला के साथ शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया और बाद में शादी से मुकर गया. पीड़िता 10-12 दिनों से थाने के चक्कर काट रही थी. महिला के जहर खाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:41 PM IST
ग्वालियर के थाने में पीड़ित महिला ने खाया जहर, पुलिस ने आनन-फानन में दुष्कर्म का मामला किया दर्ज

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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