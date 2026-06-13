कोर्ट में प्रेमी को चुना, रास्ते में पति ले गया साथ, अब पुलिस के सामने बदला पत्नी ने बयान

प्रेमी के साथ रहना चाहती थी महिला

कोर्ट में महिला ने बयान दिया कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती और प्रेमी के साथ जाना चाहती है. कोर्ट ने महिला को स्वतंत्र कर दिया. कोर्ट से बाहर निकलते ही महिला प्रेमी रामेंद्र के साथ गाड़ी से जा रही थी. तभी रास्ते में पति रामू तोमर भाई सुमित, पिता और बहन के साथ कार से पहुंचा और गाड़ी रोक ली. आरोप लगा कि रामू ने प्रेमी रामेंद्र से मारपीट की और महिला को बाल पकड़कर जबरन अपनी कार में बैठाकर ले गया. घटना के बाद प्रेमी रामेंद्र ने झांसी रोड थाने पहुंचकर प्रेमिका के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई.