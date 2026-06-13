कोर्ट में प्रेमी को चुना, रास्ते में पति ले गया साथ, अब पुलिस के सामने बदला पत्नी ने बयान

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Gwalior Woman Kidnapping Case-ग्वालियर में पति पर पत्नी के अपहरण का आरोप लगाने वाले मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने जब महिला को बरामद कर बयान लिए तो उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से पति के साथ गई थी. महिला अब पति और बच्चों के साथ रहना चाहती है. जबकि महिला ने कोर्ट में प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई थी. महिला के चले जाने पर प्रेमी ने झांसी रोड थाने में अपहरण की शिकायत की थी. पुलिस ने यह मामला सुलझा लिया है.
पति ने पहले कराई थी शिकायत दर्ज
दअरसल, मामला भिंड जिले से जुड़ा है. महिला लंबे समय से पति रामू तोमर को छोड़कर कानपुर में प्रेमी रामेंद्र सिंह भदोरिया के साथ रह रही थी. पत्नी के गायब होने पर पति ने पहले गुमशुदगी दर्ज कराई फिर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शुक्रवार को महिला को ग्वालियर हाईकोर्ट में पेश किया.
प्रेमी के साथ रहना चाहती थी महिला
कोर्ट में महिला ने बयान दिया कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती और प्रेमी के साथ जाना चाहती है. कोर्ट ने महिला को स्वतंत्र कर दिया. कोर्ट से बाहर निकलते ही महिला प्रेमी रामेंद्र के साथ गाड़ी से जा रही थी. तभी रास्ते में पति रामू तोमर भाई सुमित, पिता और बहन के साथ कार से पहुंचा और गाड़ी रोक ली. आरोप लगा कि रामू ने प्रेमी रामेंद्र से मारपीट की और महिला को बाल पकड़कर जबरन अपनी कार में बैठाकर ले गया. घटना के बाद प्रेमी रामेंद्र ने झांसी रोड थाने पहुंचकर प्रेमिका के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई.
अब पति के साथ रहने की जताई इच्छा
शिकायत मिलते ही पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की. शनिवार सुबह पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया. झांसी रोड थाने लाकर जब पुलिस ने बयान दर्ज किए तो मामला पलट गया. महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से पति के साथ गई थी. महिला वयस्क है और उसने स्वतंत्र रूप से अपने बयान दिए हैं. पुलिस का कहना है कि महिला के बयान के बाद अपहरण का मामला नहीं बनता. दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कर दिया गया है. महिला फिलहाल अपने पति के साथ है.
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