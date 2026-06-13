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कोर्ट में प्रेमी को चुना, रास्ते में पति ले गया साथ, अब पुलिस के सामने बदला पत्नी ने बयान

Gwalior News-ग्वालियर में महिला के कथित अपहरण का मामला पुलिस की जांच के बाद पूरी तरह पलट गया. कोर्ट में प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताने वाली महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से पति के साथ गई थी. अब महिला ने कहा कि वह अपने पति व बच्चों के साथ ही रहना चाहती है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 13, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:16 PM IST
कोर्ट में प्रेमी को चुना, रास्ते में पति ले गया साथ, अब पुलिस के सामने बदला पत्नी ने बयान

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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