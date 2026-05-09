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निकाह का झांसा देकर पति से करवाया तलाक, फिर होटल में किया दुष्कर्म, अब शादी से मुकरा प्रेमी

Gwalior News-ग्वालियर में महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. आरोपी ने प्यार के जाल में महिला को फंसाया और निकाह का भरोसा देकर उसका पति से तलाक करा दिया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 09, 2026, 07:58 PM IST
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निकाह का झांसा देकर पति से करवाया तलाक, फिर होटल में किया दुष्कर्म, अब शादी से मुकरा प्रेमी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में धोखाधड़ी और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने पहले महिला को प्रेमजाल में फंसाया और फिर निकाह का भरोसा देकर उसका पति से तलाक करवा दिया. इसके बाद होटल ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया और अब शादी से इनकार कर दिया. इससे परेशान पीड़िता महिला ने पुलिस से शिकायत की हैं. वहीं पुलिस महिला की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

शादी में हुई थी अमन से मुलाकात
दरसअल, ग्वालियर के सेवा नगर निवासी 30 वर्षीय महिला ने इंदरगंज थाना पुलिस से शिकायत कर बताया कि करीब पांच महीने पहले एक शादी समारोह के दौरान उसकी मुलाकात आपागंज निवासी अमन खान से हुई थी।.धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने उससे प्यार का इजहार कर दिया. अमन ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उससे निकाह करेगा और जिंदगीभर साथ रखेगा.

पति से दिलवाया तलाक, फिर किया दुष्कर्म
महिला भी पहले से शादीशुदा थी. महिला का आरोप है कि अमन ने उसे अपने प्रेम और शादी के वादों में उलझाकर पति से तलाक लेने के लिए तैयार कर लिया था. तलाक होने के बाद 25 मार्च 2026 को आरोपी उसे नई सड़क स्थित होटल लेकर पहुंचा. जहां उसने निकाह का भरोसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी लगातार शादी का हवाला देकर उसे शांत कराता रहा.

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दुष्कर्म के बाद मुकरा आरोपी
आरोपी ने लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया. जब महिला ने आरोपी पर निकाह के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो अमन अपने वादे से मुकर गया. आरोपी ने महिला से कहा कि उसके परिवार ने उसकी सगाई कहीं और तय कर दी है और अब वह उससे शादी नहीं कर सकता. खुद को ठगा हुआ महसूस करने के बाद पीड़िता इंदरगंज थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अमन खान के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और शादी का झांसा देने की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में पुलिस की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें-'कुर्सी का घमंड छोड़ें अफसर', सुशासन तिहार में MLA मैडम ने अधिकारियों को लगाई फटकार

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