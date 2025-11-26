'मांग में सिंदूर' भरकर बना जीवनसाथी... अब कर रहा दूसरी शादी! बॉयफ्रेंड की शादी रुकवाने थाने पहुंची युवती

Gwalior News-ग्वालियर में एक दुष्कर्म पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड की होने वाली शादी रुकवाने के लिए पहुंची. जनसुनवाई में पहुंची पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों के सामने यह आरोप लगाया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी का वादा कर मांग में सिंदूर भर चुका है. लेकिन वह अब किसी और से शादी कर उसकी जिंदगी खराब कर रहा है.
Trending Photos
MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड द्वारा किए गए दुष्कर्म और धोखे की शिकायत के बाद अब उसकी शादी रुकवाने की गुहार लगाई है. पीड़िता मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची और अधिकारियों के सामने कहा कि आरोपी विश्वजीत उर्फ गोलू राजावत ने उससे शादी का वादा किया था, मांग में सिंदूर तक भरा था और खुद को उसका पति बताया था. लेकिन वह किसी अन्य लड़की से शादी कर उसकी जिंदगी तबाह कर रहा है. पीड़िता ने गुहार लगाई है कि बॉयफ्रेंड की होने वाली शादी रुकवाई जाए.
शादी का वादा कर बनाए संबंध
21 वर्षीय पीड़िता ग्वालियर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. युवती ने बताया कि साल 2024 में भाई के दोस्त विश्वजीत से उसकी दोस्ती हुई थी. इसके बाद युवक का उसके घर आना-जाना बढ़ गया. 10 अक्टूबर 2025 को युवती के अकेले होने का फायदा उठाकर आरोपी ने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए और शादी का भरोसा दिया. इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करता रहा और अलग-अलग जगहों पर बुलाकर संबंध बनाता रहा.
कोर्ट से आरोपी को मिली जमान
पीड़िता ने बताया कि लगातार बढ़ते दबाव और ब्लैगमेलिंग से परेशान होकर उसने 18 नवंबर को हजारी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया कि युवती पैसों के लिए झूठा केस कर रही है और दोनों के बीच लिव-इन का एग्रीमेंट था. अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी को जमानत दे दी.
30 नवंबर को युवक की है शादी
इसी बाची, आरोपी 27 नवंबर को शगुन-फलदान और 30 नवंबर को शादी की तैयारियों में लगा हुआ है. युवती का आरोप है कि शादी का वादा कर धोखा देने के बाद आरोपी किसी और की जिंदगी खराब करने जा रहा है, इसलिए उसकी शादी रुकवाई जानी चाहिए. युवती ने पुलिस को एक वीडियो भी सौंपा है, जिसमें आरोपी फांसी लगाने का नाटक करते हुए उसे झूठे आत्महत्या प्रकरण में फंसाने की धमकी देता दिखाई दे रहा है. पुलिस वीडियो की विस्तृत जांच में जुट गई है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
पीड़िता का यह भी दावा है कि आरोपी ने कोर्ट मैरिज के नाम पर उससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिन्हें बाद में उसने फाड़ दिया. अब वह उल्टा उसे ही ब्लैकमेलिंग का आरोपी बना रहा है. मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के आवेदन और प्रस्तुत वीडियो को जांच में लेकर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें-श्मशान में नींबू और भैरवजी के नाम पर हुई 3 लाख की ठगी, धनवर्षा का दिया था लालच
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!