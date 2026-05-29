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उधार दिए पैसे मांगना पड़ा भारी, पड़ोसी महिला ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, वार्ड से सीधा थाने पहुंचा युवक

Gwalior News-ग्वालियर में उधारी के पैसे मांगने एक युवक को भारी पड़ गया. पैसे मांगने गए युवक पर महिला ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. 4 महीने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 29, 2026, 06:30 PM IST
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उधार दिए पैसे मांगना पड़ा भारी, पड़ोसी महिला ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, वार्ड से सीधा थाने पहुंचा युवक

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाला मामले सामने आया है, जहां बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में उधारी के पैसे वापस मांगने पर एक महिला ने अपने ही पड़ोसी युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. यह खौफनाक घटना 20 जनवरी 2026 की है. हमले में गंभीर रूप से झुलसे युवक ने अस्पताल में चार महीने तक जिंदगी के बीच जंग लड़ी. अब हालत में कुछ सुधार होने के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, रामाजी का पुरा इलाके में रहने वाला 23 वर्षीय ऋषभ उर्फ लालू चौहान एक फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता है. उसके पड़ोस में सरिता उर्फ सट्टो नाम की महिला किराए के मकान में रहती है. करीब आठ महीने पहले सरिता ने अपने बेटे के इलाज का हवाला देकर ऋषभ से आर्थिक मदद मांगी थी. पड़ोसी होने के नाते ऋषभ ने इंसानियत दिखाई और तीन-चार किश्तों में उसे कुल 50 हजार रुपए उधार दे दिए. 

पैसे मांगने पर लगाई आग
काफी समय बीत जाने के बाद भी जब सरिता ने रकम वापस नहीं लौटाई, तो ऋषण ने अपने पैसे मांगना शुरू कर दिया. 20 जनवरी को वह पैसे के तकादे के लिए सरिता के घर गया था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने तैश में आकर घर से अंदर रखा पेट्रोल से भरा केन उठा लाई. इससे पहले कि ऋषभ कुछ समझ पाता, महिला ने उस पर पेट्रोल उड़ेल दिया और आग लगा दी. 

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दुकानदार ने बचाई जान
आग की लपटों से घिरा ऋषभ चीखते हुए सड़क की तरफ भागा और पास ही स्थित एक नाश्ते की दुकान के सामने गिर पड़ा. वहां मौजूद दुकानदार ने तुरंत तत्परता दिखाई और बोरे तथा पानी की मदद से ऋषभ के शरीर में लगी आग को बुझाया. इसके बाद परिजन उसे आनन-फानन में गभीर हालत में जयारोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड लेकर पहुंचे.

अब तक खर्च हुए 4 लाख
इस जानलेवा हमले में ऋषभ का चेहरा, गला और सीना बुरी तरह झुलस गए थे. पिछले चार महीनों से उसका लगातार इलाज चल रहा है, जिस पर परिजन अब तक करीब 4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं. डॉक्टरों के अनुसार, युवक की हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, उसे एक और प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, जिसमें करीब 4 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है. 

पुलिस ने मामला दर्ज किया
बहोड़ापुर थाना टीआई आलोक परिहार ने बताया कि घटना के बाद युवक बयान देने की स्थिति में नहीं था. मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ित के आधिकारिक बयानों के आधार पर आरोपी महिला सरिता के खिलाफ गंभीर धाराओं मे मामला दर्ज कर लिया गया है. वारदात के बाद से ही आरोपी महिला फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है.

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