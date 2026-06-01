Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3234826
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

भतीजे की छठी पर देवर ने चलाई गोली, भाभी की मौत, राज छिपाने के लिए शव को डीप फ्रीजर में डाला

Gwalior News-ग्वालियर में हर्ष फायरिंग से पहले चली गोली से एक महिला की मौत हो गई. महिला की मौत के बाद पति और देवर ने शव को डीप फ्रीजर में छिपाकर रात में अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली. पड़ोसी ने देर रात चुपचाप पुलिस को सूचना दे दी. इसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भतीजे की छठी पर देवर ने चलाई गोली, भाभी की मौत, राज छिपाने के लिए शव को डीप फ्रीजर में डाला

Woman Shot Dead-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में 31 मई की रात एक घर में बच्चे के जन्म की खुशी में छठी का कार्यक्रम मनाया जा रहा था. घर में रिश्तेदार और मेहमान जुटे हुए थे. सुबह करीब 10-11 बजे, बच्चे का चाचा खुशी में अवैध कट्टे से हवाई फायरिंग करने की तैयारी कर रहा था. युवक बार-बार कट्टे को लोड और अनलोड कर रहा था, तभी अचानक गलती से ट्रिगर दब गया. गोली सीधे पास बैठी बच्चे की मां के सिर में जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से घर में चीख-पुकार मच गई. लेकिन परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए. पति और देवर ने मिलकर शव को ड्रीप फ्रीजर में छिपा दिया. पड़ोसी ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. 

शव को फ्रीजर में छिपाया
महिला को जैसे ही गोली लगी घर में कोहराम मच गया. खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल गया. लेकिन पुलिस और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए महिला के पति मनोज और देवर योगेश ने खौफनाक प्लान बनाया. उन्होंने घटना को छिपाने के लिए तुरंत एक बड़ा डीप फ्रीजर मंगवाया और महिला के शव को उसमें रख दिखा ताकि शव खराब न हो और किसी को शक भी न हो. उन्होंने पड़ोसियों से झूठ बोल दिया कि महिला की मौत किसी बीमारी के कारण हुई है. 

पड़ोसी ने पुलिस को दी सूचना
रविवार देर रात करीब 11 बजे, दोनों भाई चुपचाप शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन अचानक घर में फ्रीजन आने और आधी रात की अंतिम संस्कार की जल्दबाजी को देखकर एक व्यक्ति को शक हो गया. शक होने पर उसने चुपचाप पुलिस को सूचना दे दी. थाटीपुर थाना पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी
पुलिस की गाड़ियां देखते ही आरोपी पति और देवर मौके से भाग निकले. पुलिस ने घर से महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं. पुलिस ने आरोपी मनोज और योगेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. अवैध हथियार की तलाश के साथ-साथ दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-खेत में बुलाकर शराब पिलाई, फिर कुचला, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsgwalior newsGwalior Woman Shot Dead

Trending news

Mangubhai Patel
CM मोहन यादव ने राज्यपाल को दी जन्मदिन की बधाई, भेंट की बाबा महाकाल की प्रतिकृति
mp news
CJ संजीव सचदेवा का SC प्रमोशन, जस्टिस विवेक रूसिया संभालेंगे MP हाई कोर्ट की कमान
ujjain news
खेत में बुलाकर शराब पिलाई, फिर कुचला, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला
Mohan Yadav
शाजापुर के लिए CM मोहन यादव ने खोला पिटारा, ₹388 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात!
Mohan Yadav
CM मोहन ने फिर पेश की सादगी की मिसाल, ट्रेवलर में सफर; आम लोगों की तरह किया नाश्ता
shahdol news
शहडोल से सामने आई दर्दनाक दास्तां, मां ने तीन बेटियों के साथ उठाया खौफनाक कदम
Mohan Yadav
स्मार्ट पुलिसिंग का इंदौर मॉडल, CM मोहन ने लॉन्च किया ट्रैफिक साथी ऐप और ड्रोन यूनिट
Twisha Sharma Case
ट्विशा की डमी बॉडी से CBI करेगी सीन रीक्रिएट, घटनास्थल पर दोहराई जाएगी पूरी कहानी...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ट्विशा की डमी बॉडी लेकर समर्थ के घर पहुंची CBI, रीक्रिएशन से खुलेंगे कई बड़े राज, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹42 हुआ महंगा, छोटू Cylinder के भी दाम बढ़े, जानिए एमपी में रेट