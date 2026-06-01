भतीजे की छठी पर देवर ने चलाई गोली, भाभी की मौत, राज छिपाने के लिए शव को डीप फ्रीजर में डाला

Woman Shot Dead-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में 31 मई की रात एक घर में बच्चे के जन्म की खुशी में छठी का कार्यक्रम मनाया जा रहा था. घर में रिश्तेदार और मेहमान जुटे हुए थे. सुबह करीब 10-11 बजे, बच्चे का चाचा खुशी में अवैध कट्टे से हवाई फायरिंग करने की तैयारी कर रहा था. युवक बार-बार कट्टे को लोड और अनलोड कर रहा था, तभी अचानक गलती से ट्रिगर दब गया. गोली सीधे पास बैठी बच्चे की मां के सिर में जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से घर में चीख-पुकार मच गई. लेकिन परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए. पति और देवर ने मिलकर शव को ड्रीप फ्रीजर में छिपा दिया. पड़ोसी ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ.

शव को फ्रीजर में छिपाया

महिला को जैसे ही गोली लगी घर में कोहराम मच गया. खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल गया. लेकिन पुलिस और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए महिला के पति मनोज और देवर योगेश ने खौफनाक प्लान बनाया. उन्होंने घटना को छिपाने के लिए तुरंत एक बड़ा डीप फ्रीजर मंगवाया और महिला के शव को उसमें रख दिखा ताकि शव खराब न हो और किसी को शक भी न हो. उन्होंने पड़ोसियों से झूठ बोल दिया कि महिला की मौत किसी बीमारी के कारण हुई है.

पड़ोसी ने पुलिस को दी सूचना

रविवार देर रात करीब 11 बजे, दोनों भाई चुपचाप शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन अचानक घर में फ्रीजन आने और आधी रात की अंतिम संस्कार की जल्दबाजी को देखकर एक व्यक्ति को शक हो गया. शक होने पर उसने चुपचाप पुलिस को सूचना दे दी. थाटीपुर थाना पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई.

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आरोपी हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस की गाड़ियां देखते ही आरोपी पति और देवर मौके से भाग निकले. पुलिस ने घर से महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं. पुलिस ने आरोपी मनोज और योगेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. अवैध हथियार की तलाश के साथ-साथ दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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