ग्वालियर में दीवारों पर बनी औरतों की परछाई के साथ नीच हरकत, महिलाओं के चित्रों पर बनाए गए अश्लील निशान

MP News: ग्वालियर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां शहर को आधुनिकता से लैस और स्मार्ट बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है वहीं शहर में कुछ नीच मानसिकता के लोग हैं जो दीवारों पर पेंट हुई औरतों की परछाई के साथ आपत्तिजनक और अश्लील हरकत करते दिखाई दिए हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:31 PM IST
gwalior news
gwalior news

Gwalior Women Painting Defaced News: हमारे देश में कुछ श्रेणी के लोगों की मानसिकता किस हद तक नीचे गिर सकती है इस बात का अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं. ग्वालियर जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है वहां कुछ लोगों की मानसिकता जरा भी 'स्मार्ट' साबित नहीं होती है. दरअसल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क किनारे दिवारों पर योग करती महिलाओं की पेटिंग की गई थी. महिलाओं की इन पेंटिंग्स पर कुछ असमाजिक तत्वों ने बेहद अश्लील निशानें बनाए हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

पेंटिग के साथ भी छेड़छाड़
पिछले एक दो दिन से सोशल मीडिया पर ग्वालियर को लेकर एक वीडियो चिंता का विष्य बनी हुई है. वीडियो में उन छोटी मानसिकता वाले लोगों की तरफ इशारा किया गया है जो औरत की परछाई के साथ भी गंदी हरकत करते पकड़े गए हैं. दीवारों पर बनी औरतों की परछाई के प्राइवेट पार्ट्स पर निशाने बानते दिखाई दिए हैं. शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जिस शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने की पहल थी वहीं कुछ नीच लोगों की नीच हरकतों ने शहर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. 

11 वीं कक्षा की स्टूडेंट ने उठाया सवाल
मामला तब तूल पकड़ा जब इस संवेदनशील मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए कक्षा 11 वीं की छात्रा, आशी को आगे आना पड़ा है. छात्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करने से पहले वे काफी डरी हुईं थी लेकिन आखिर किसी को तो आगे आना था और ये जरूरी भी था.आशी ने कहा कि पेंटिंग तो फिर भी ठीक कर दी जाएगी लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग महिलाओं की काली पेंटिग को भी वस्तु की तरह देखते हैं? क्या आज के समय महिला की एक पेंटिंग भी सुरक्षित नहीं है? ये बेहद शर्मनाक और निराशाजनक है. 

दीवारों को सफेद रंग से रंगा गया
वीडियो के वायरल होने के बाद मामला करोड़ों लोगों तक पहुंचा. ग्वालियर नगर निगम ने पूरी दीवार को सफेद रंग से रंग दिया है. सभी अश्लील निशान और कलाकृतियां मिट गईं हैं. जीएमसी कमिश्नर संघ प्रिय ने बताया कि दीवार से आपत्तिजनक निशान मिटा दिए गए है. उन्होंने आगे कहा कि उसी स्थान पर वे एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें वे Gen Z को कार्यक्रम में हिस्सा लेने और दीवारों को सकारात्मक संदेशों के साथ पेंट करने के लिए इंवाइट करेंगे.

ग्वालियर में दीवारों पर बनी महिलाओं के चित्रों पर बनाए गए अश्लील निशान, उठ रहे सवाल
