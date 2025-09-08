ग्वालियर में अचानक 'लाश' ने लगा दी दौड़, पुलिस भी हैरान, मरा हुआ जिंदा कैसे हो गया
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2913339
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में अचानक 'लाश' ने लगा दी दौड़, पुलिस भी हैरान, मरा हुआ जिंदा कैसे हो गया

Gwalior News: ग्वालियर में कुछ ऐसा देखने को मिला है, जिससे पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि यहां एक 'लाश' ने अचानक से दौड़ लगा दी, ऐसे में यह नजारा देखकर आम लोगों के साथ-साथ ग्वालियर की पुलिस भी हैरान रह गई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में दौड़ने लगी 'लाश'
ग्वालियर में दौड़ने लगी 'लाश'

Veerpur Dam of Gwalior: जरा सोचिए जिसे मरा हुआ समझा जाए वो अचानक से उठ खड़ा हो और दौड़ लगा लगे तो हर कोई हैरान हो ही जाएगा. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ ऐसा ही सामने आया है, यहां के वीरपुर बांध में एक लड़का पानी में कुछ इस तरह से पड़ा था जैसे उसकी मौत हो गई हो और वह किनारे पर आ गया है. ऐसे में आसपास से गुजरने लोगों ने उसे लाश ही समझा तो तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी. लेकिन ये क्या जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश की तरह पड़े युवक ने अचानक से दौड़ लगा दी, यह देखकर पुलिस भी दंग रह गई. बाद में जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो मामला सोशल मीडिया पर 'रील' बनाने से जुड़ा हुआ निकला. क्योंकि युवक को सोशल मीडिया पर फेमस होना था, ऐसे में पानी में पड़ी लाश की तरह वीडियो शूट करवाया जा रहा था. 

वीरपुर बांध पर बनाया वीडियो 

सोशल मीडिया पर रील बनाने की दीवानगी को लेकर युवक वीरपुर बांध पर पहुंचा और 20 मिनट तक पानी में लाश की तरह पड़ा रहकर वीडियो शूट किया. ऐसे में आसपास से गुजरे लोगों ने समझा कि युवक ने बांध में झलांग लगा दी होगी, क्योंकि वीरपुर बांध पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो स्थिति में है, जबकि इलाके में पहले ही एक युवक की डूबने से मौत हो चुकी थी.ऐसे में जब राहगीरों ने बांध किनारे पानी में पड़े युवक को लाश समझा और पुलिस को सूचना दी, तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई. तुरंत ही गिरवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि बांध के किनारे एक युवक पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, केवल चेहरा बाहर दिखाई दे रहा था, जैसे ही पुलिसकर्मी युवक को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े, वह अचानक पानी में से उठकर दौड़ने लगा. यह देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए और कई लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः सत्यनारायण कथा का सरकारी न्योता! PWD अफसर की नोटशीट वायरल, सबको आना है

सोशल मीडिया पर फेमस होना था 

हालांकि पुलिस ने युवक को पकड़ लिया, जिसकी पहचान 30 साल के टिंकू सिंह के रूप में हुई है जो आरोन का रहने वाला था. युवक ने पूछताछ में बताया कि वह सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रील शूट कर रहा था और इस रील में वह लाश बनकर अभिनय कर रहा था. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी, कई लोगों ने वायरल वीडियो देखकर पोस्ट किया कि 'वीरपुर बांध में एक और मौत हो गई' जबकि यह पूरी घटना एक दिखावा मात्र थी. पुलिस ने युवक को पकड़ कर पहले कड़ी फटकार लगाई और फिर काउंसलिंग के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया. 

गिरवाई थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि युवक की इस हरकत से उसकी जान को बड़ा खतरा था, क्योंकि बांध पूरी तरह से भरा हुआ है, ऐसे में जरा सी चूक से उसे लेने के देने पड़ जाते. उन्होंने कहा सोशल मीडिया की दीवानगी में इस तरह की हरकतें खतरनाक साबित हो सकती हैं, हमने युवक को समझाया कि ऐसी हरकतों से लोगों में घबराहट फैलती है और पुलिस के संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है. लेकिन कुछ देर के लिए इस मामले से हलचल जरूर मची रही.

ये भी पढ़ेंः उज्जैन हादसा:36 घंटे सर्चिंग के बाद भी नहीं मिले SI-कॉन्स्टेबल, 72 लोगों की टीम जुटी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

gwalior newssocial media reelveerpur dam of gwalior

Trending news

Bhupendra Singh
संपत्ति 84.51 करोड़, कर्ज 23 करोड़, कोई क्रिमिनल केस नहीं... BJP विधायक का साम्राज्य
mp news
एमपी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा से लेकर पचमढ़ी कैंप, जानिए 8 सितंबर की हर बड़ी खबर
Burhanpur news
हनुमान चालीसा के सुरों के बीच बरसे पत्थर, जानिए बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?
pithampur news
एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके में गैस रिसाव से 3 की मौत, हादसे से मचा हड़कंप
MP Weather
मध्य प्रदेश में आज कहां-कहां होगी बरसात? जानें एमपी में मौसम के हालात
Air India News
हो क्या रहा Air India को! पहले इमरजेंसी लैंडिंग, अब इंदौर आए यात्रियों को रुलाया
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? धीरेंद्र शास्त्री से जानिए सिद्धि...
cm mohan yadav
MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे पूरी रिपोर्ट
mp news
क्यों इस गांव में नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
durg news
तू कितना बड़ा आदमी है रे...? फौजी से पुलिस की बदतमीजी, श्रीराम के झंडे को लेकर विवाद
;