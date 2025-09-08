ग्वालियर में अचानक 'लाश' ने लगा दी दौड़, पुलिस भी हैरान, मरा हुआ जिंदा कैसे हो गया

Veerpur Dam of Gwalior: जरा सोचिए जिसे मरा हुआ समझा जाए वो अचानक से उठ खड़ा हो और दौड़ लगा लगे तो हर कोई हैरान हो ही जाएगा. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ ऐसा ही सामने आया है, यहां के वीरपुर बांध में एक लड़का पानी में कुछ इस तरह से पड़ा था जैसे उसकी मौत हो गई हो और वह किनारे पर आ गया है. ऐसे में आसपास से गुजरने लोगों ने उसे लाश ही समझा तो तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी. लेकिन ये क्या जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश की तरह पड़े युवक ने अचानक से दौड़ लगा दी, यह देखकर पुलिस भी दंग रह गई. बाद में जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो मामला सोशल मीडिया पर 'रील' बनाने से जुड़ा हुआ निकला. क्योंकि युवक को सोशल मीडिया पर फेमस होना था, ऐसे में पानी में पड़ी लाश की तरह वीडियो शूट करवाया जा रहा था.

वीरपुर बांध पर बनाया वीडियो

सोशल मीडिया पर रील बनाने की दीवानगी को लेकर युवक वीरपुर बांध पर पहुंचा और 20 मिनट तक पानी में लाश की तरह पड़ा रहकर वीडियो शूट किया. ऐसे में आसपास से गुजरे लोगों ने समझा कि युवक ने बांध में झलांग लगा दी होगी, क्योंकि वीरपुर बांध पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो स्थिति में है, जबकि इलाके में पहले ही एक युवक की डूबने से मौत हो चुकी थी.ऐसे में जब राहगीरों ने बांध किनारे पानी में पड़े युवक को लाश समझा और पुलिस को सूचना दी, तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई. तुरंत ही गिरवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि बांध के किनारे एक युवक पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, केवल चेहरा बाहर दिखाई दे रहा था, जैसे ही पुलिसकर्मी युवक को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े, वह अचानक पानी में से उठकर दौड़ने लगा. यह देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए और कई लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे.

सोशल मीडिया पर फेमस होना था

हालांकि पुलिस ने युवक को पकड़ लिया, जिसकी पहचान 30 साल के टिंकू सिंह के रूप में हुई है जो आरोन का रहने वाला था. युवक ने पूछताछ में बताया कि वह सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रील शूट कर रहा था और इस रील में वह लाश बनकर अभिनय कर रहा था. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी, कई लोगों ने वायरल वीडियो देखकर पोस्ट किया कि 'वीरपुर बांध में एक और मौत हो गई' जबकि यह पूरी घटना एक दिखावा मात्र थी. पुलिस ने युवक को पकड़ कर पहले कड़ी फटकार लगाई और फिर काउंसलिंग के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

गिरवाई थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि युवक की इस हरकत से उसकी जान को बड़ा खतरा था, क्योंकि बांध पूरी तरह से भरा हुआ है, ऐसे में जरा सी चूक से उसे लेने के देने पड़ जाते. उन्होंने कहा सोशल मीडिया की दीवानगी में इस तरह की हरकतें खतरनाक साबित हो सकती हैं, हमने युवक को समझाया कि ऐसी हरकतों से लोगों में घबराहट फैलती है और पुलिस के संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है. लेकिन कुछ देर के लिए इस मामले से हलचल जरूर मची रही.

