Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3218282
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

कर्ज से बचने के लिए रची खुद की कार चोरी की साजिश, दोस्तों के साथ मिलकर चुराई, सीसीटीवी ने खोला राज

Gwalior News-ग्वालियर में एक युवक ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी ही कार की चोरी की झूठी कहानी रची डाली. सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच में युवक का राज खुल गया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 15, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्ज से बचने के लिए रची खुद की कार चोरी की साजिश, दोस्तों के साथ मिलकर चुराई, सीसीटीवी ने खोला राज

Gwalior Car Chori News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में कार की किस्त और कर्ज चुकाने के लिए एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार चोरी की झूठी कहानी रच डाली. योजना थी कि पुलिस में FIR दर्ज कराकर बीमा का पैसा मिल जाए, जिससे कि उसकी से उधारी व कार लोन चुक जाएगा, लेकिन CCTV फुटेज और पुलिस जांच में पूरा खेल खुल गया और तीन आरोपी पकड़े गए. इस मामले में एक आरोपी अभी फरार है. वहीं पुलिस ने चारो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

किस्त पर खरीदी थी कार
दअरसल, ग्वालियर के अवाड़पुरा निवासी अनिल सिंह कुशवाह ने कुछ समय पहले फाइनेंस पर कार खरीदी थी. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह किस्त नहीं भर पा रहे थे. उस पर करीब तीन लाख रुपए का कर्ज भी हो गया था. बैंक के नोटिस और फाइनेंस कंपनी के तकादों से परेशान होकर उसने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची.

दोस्त ने दिया आइडिया
युवक के दोस्त संदीप गुर्जर ने कार चोरी की फर्जी कहानी रचने का सुझाव दिया. तय योजना के मुताबिक, अनिल ने भीड़भाड़ वाले बाजार में कार खड़ी की और जानबूझकर चाबी अपने साथियों को सौंप दी. इसके बाद कोतवाली थाने पहुंचकर कार चोरी की शिकायत दर्ज करा दी. FIR दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर मामले की पड़ताल के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो कहानी संदिग्ध लगी. फुटेज में कार ले जाते हुए कोई संदिग्ध नजर नहीं आया.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्ज से परेशान होकर रची साजिश
इसके बाद पुलिस ने अनिल और उसके दोस्तों की कॉल डिटेल निकाली. कॉल रिकॉर्ड से साफ हो गया कि चोरी की वारदात से पहले और बाद में अनिल लगातार संदीप गुर्जर और दो अन्य साथियों के संपर्क में था. सख्ती से पूछताछ करने पर अनिल टूट गया और उसने पूरा सच उगल दिया. अनिल ने बताया कि कर्ज और कार की किस्त से परेशान होकर उसने दोस्तों के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था. सोचा था कि चोरी की FIR दर्ज कराकर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे. क्लेम के पैसे से कार का लोन और तीन लाख का कर्ज चुका देंगे.

तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार
युवक ने कार को पहले ही दोस्तों के जरिए छिपवा दिया था. पुलिस ने अनिल सिंह कुशवाह, संदीप गुर्जर और रामअवतार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संदीप रावत अभी फरार हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छिपाकर रखी गई कार भी बरामद कर जब्त कर ली है. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और झूठी सूचना देने की धाराओं में मामला दर्ज किया है. बीमा कंपनी को भी इस फर्जीवाड़े की जानकारी दे दी है. पुलिस का कहना है कि लालच में आकर इस तरह की झूठी कहानी रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार एक अन्य की तलाश शुरू कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

यह भी पढ़ें-अजब एमपी की गजब पुलिस! अपराधियों की जगह जेल में मुर्गा कैद, चौकी देख चकराए लोग

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newsgwalior chori

Trending news

betul news
बैतूल में फूटा आदिवासियों का गुस्सा, मत्स्य विभाग कार्यालय का किया घेराव, लगाए आरोप
dhar bhojshala
क्या था धार भोजशाला का '2003 फॉर्मूला', जो अब हाईकोर्ट के फैसले से बदल जाएगा?
dhar bhojshala
कमल, शंख और संस्कृत के श्लोक... ASI को धार भोजशाला के सर्वे में ऐसा क्या-क्या मिला?
Dhar Bhojshala Decision
धार भोजशाला पर MP हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें,क्या है पूजा व्यवस्था पर नया फैसला
sadhvi harshanand giri
'महिलाओं की बढ़ी भीड़ तो...', उज्जैन में साध्वी हर्षानंद गिरि का बड़ा खुलासा...
bhind news
भिंड में भीषण आग का तांडव, तीन मंजिला इमारत धू-धू कर जली, लाखों का नुकसान
chhatarpur news
अजब एमपी की गजब पुलिस! अपराधियों की जगह जेल में मुर्गा कैद, चौकी देख चकराए लोग
Ujjain Singhasth 2028
सिंहस्थ 2028 की तैयारी: उज्जैन के रामघाट पहुंचे CM मोहन यादव...
Mohan Yadav
उज्जैन में 'जय गुरुदेव' के दर पर CM मोहन यादव, महाराज बोले- मेरे मोहन प्यारे अब...
Mohan Yadav
दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचे मोहन यादव,पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से की मुलाकात