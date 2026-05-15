कर्ज से बचने के लिए रची खुद की कार चोरी की साजिश, दोस्तों के साथ मिलकर चुराई, सीसीटीवी ने खोला राज

Gwalior Car Chori News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में कार की किस्त और कर्ज चुकाने के लिए एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार चोरी की झूठी कहानी रच डाली. योजना थी कि पुलिस में FIR दर्ज कराकर बीमा का पैसा मिल जाए, जिससे कि उसकी से उधारी व कार लोन चुक जाएगा, लेकिन CCTV फुटेज और पुलिस जांच में पूरा खेल खुल गया और तीन आरोपी पकड़े गए. इस मामले में एक आरोपी अभी फरार है. वहीं पुलिस ने चारो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

किस्त पर खरीदी थी कार

दअरसल, ग्वालियर के अवाड़पुरा निवासी अनिल सिंह कुशवाह ने कुछ समय पहले फाइनेंस पर कार खरीदी थी. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह किस्त नहीं भर पा रहे थे. उस पर करीब तीन लाख रुपए का कर्ज भी हो गया था. बैंक के नोटिस और फाइनेंस कंपनी के तकादों से परेशान होकर उसने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची.

दोस्त ने दिया आइडिया

युवक के दोस्त संदीप गुर्जर ने कार चोरी की फर्जी कहानी रचने का सुझाव दिया. तय योजना के मुताबिक, अनिल ने भीड़भाड़ वाले बाजार में कार खड़ी की और जानबूझकर चाबी अपने साथियों को सौंप दी. इसके बाद कोतवाली थाने पहुंचकर कार चोरी की शिकायत दर्ज करा दी. FIR दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर मामले की पड़ताल के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो कहानी संदिग्ध लगी. फुटेज में कार ले जाते हुए कोई संदिग्ध नजर नहीं आया.

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कर्ज से परेशान होकर रची साजिश

इसके बाद पुलिस ने अनिल और उसके दोस्तों की कॉल डिटेल निकाली. कॉल रिकॉर्ड से साफ हो गया कि चोरी की वारदात से पहले और बाद में अनिल लगातार संदीप गुर्जर और दो अन्य साथियों के संपर्क में था. सख्ती से पूछताछ करने पर अनिल टूट गया और उसने पूरा सच उगल दिया. अनिल ने बताया कि कर्ज और कार की किस्त से परेशान होकर उसने दोस्तों के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था. सोचा था कि चोरी की FIR दर्ज कराकर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे. क्लेम के पैसे से कार का लोन और तीन लाख का कर्ज चुका देंगे.

तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

युवक ने कार को पहले ही दोस्तों के जरिए छिपवा दिया था. पुलिस ने अनिल सिंह कुशवाह, संदीप गुर्जर और रामअवतार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संदीप रावत अभी फरार हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छिपाकर रखी गई कार भी बरामद कर जब्त कर ली है. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और झूठी सूचना देने की धाराओं में मामला दर्ज किया है. बीमा कंपनी को भी इस फर्जीवाड़े की जानकारी दे दी है. पुलिस का कहना है कि लालच में आकर इस तरह की झूठी कहानी रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार एक अन्य की तलाश शुरू कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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