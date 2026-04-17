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ग्वालियर में नगर निगम की लापरवाही! खुले सीवर चैंबर में गिरने से युवक की मौत, मचा कोहराम

Gwalior News: ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक खुला सीवर चैंबर में गिरने से एक युवक की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:50 PM IST
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ग्वालियर में नगर निगम की लापरवाही! खुले सीवर चैंबर में गिरने से युवक की मौत, मचा कोहराम

Gwalior News: ग्वालियर में झांसी रोड थाना क्षेत्र की गणेश कॉलोनी ओफो की बगिया में खुले पड़े सीवर चैंबर में गिरने से एक युवक की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने युवक को बेसुध हालत में चैंबर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दअरसल झांसी रोड थाना क्षेत्र की गणेश कॉलोनी ओफो की बगिया में आज शुक्रवार की श्याम सनसनी फैल गई. यहां एक खुले हुए सीवर चैंबर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक गिर गया. खुले पड़े सीवर चैंबर में गिरने से एक युवक की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने युवक को बेसुध हालत में चैंबर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सौरभ बाथम के रूप में हुई है.

मजदूर था मृतक

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सौरभ पेशे से मजदूर था और गणेश कॉलोनी इलाके में ही रहता था. परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक सौरभ शराब पीने का आदी था. आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में वह खुले चैंबर को देख नहीं पाया और उसमें गिर गया. इस घटना के बाद इलाके में नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों का कहना है कि चैंबर लंबे समय से खुला पड़ा था. लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. अगर समय रहते चैंबर को ढका गया होता तो शायद सौरभ की जान बच जाती.

जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि मौत चैंबर में गिरने से हुई या कोई और वजह है.

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