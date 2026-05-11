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ग्वालियर-चंबल में बढ़ने लगी गर्मी, तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा, अगले 3 दिन भारी

MP Weather: मध्य प्रदेश में गर्मी फिर से बढ़ने लगी है. ग्वालियर-चंबल में लोग उमस से परेशान हो रहे हैं. यहां अगले 3 दिनों तक तापमान में बढ़ोत्तरी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 11, 2026, 12:22 PM IST
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ग्वालियर-चंबल में फिर हो रही भीषण गर्मी
ग्वालियर-चंबल में फिर हो रही भीषण गर्मी

Gwalior Weather: एमपी में मौसम एक बार फिर से बदलने लगा है. पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही तापमान में बढ़ोत्तरी होने वाली है. मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के तापमान में बढ़ोत्तरी की संभावना जताई है. ग्वालियर-चंबल में तापमान में बढ़ोत्तरी की वजह से गर्मी का असर बढ़ गया है. ऐसे में उमस से लोग परेशान नजर आ रहे हैं. अगले 48 घंटे में शुष्क हवाओं का असर तेजी से बढ़ा है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोत्तरी होन की संभावना जताई है. वहीं सूरज के तेवर भी अब फिर से तीखे होते जा रहे हैं. दोपहर के वक्त में तापमान का असर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है. 

ग्वालियर में सुबह से तेज धूप 

ग्वालियर-चंबल अंचल में सुबह से तेज धूप निकली हुई है. सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. जबकि इससे पहले रविवार के दिन भी तेज और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान नजर आए थे. मौसम विभाग का कहना है कि गर्म हवाओं की वजह से तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. लेकिन शाम के वक्त तापमान में हल्की सी गिरावट हो रही है. जिससे रात में भीषण गर्मी का असर नहीं हो रहा है. हवा में नमी होने की वजह से रात में तापमान में हल्कापन है. लेकिन दिन में अब तापमान तेजी से बढ़ रहा है. जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं. 

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40 डिग्री से ऊपर जाएगा तापमान

मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि तापमान अगले कुछ दिनों में 40 से 42 डिग्री तक चला जाएगा. ग्वालियर में फिलहाल वर्तमान तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है. जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के पास बना हुआ है. ऐसे में रात में गर्मी का एहसास थोड़ा कम है. लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तेज गर्मी हो रही है. हवा में नमी का स्तर 54 प्रतिशत तक हो गया है. जबकि शाम के वक्त की आर्द्रता 39 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में नमी होने की वजह से पसीना ज्यादा देर तक बना रहता है. ऐसे में उमस और गर्मी का असर ज्यादा लगता है. 

राजस्थान से बढ़ेगी गर्म हवाएं 

पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है. ऐसे में राजस्थान की तरफ से गर्म हवाओं का असर अब तेज होता जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों में गर्म हवाएं और तेज होगी. जिससे तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होती जाएगी. आने वाले दिनों में लोगों को फिर से तेज गर्मी होगी तो लू जैसे हालातों का सामना करना पड़ेगा. यानि अब मई के महीने में गर्मी और तेज होने वाली है. 

ये भी पढ़ेंः मध्यप्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव, 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ा अपडेट 

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