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राहत के बाद ग्वालियर में फिर बढ़ी गर्मी, पारा पहुंचा 40 के पार, भोपाल में आंधी और बारिश का अलर्ट

Gwalior Bhopal Ka Mausam: बारिश के बाद मिली राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और ग्वालियर में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ गया है. शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. वहीं राजधानी भोपाल में मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 07, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:01 PM IST
राहत के बाद ग्वालियर में फिर बढ़ी गर्मी, पारा पहुंचा 40 के पार, भोपाल में आंधी और बारिश का अलर्ट
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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