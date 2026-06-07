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Gwalior Bhopal Ka Mausam: मध्य प्रदेश में मानसून जल्द दस्तक दे सकता है. मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून 20 जून से पहले प्रदेश में प्रवेश कर सकता है. वहीं दूसरी ओर कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है. इसे बावजूद उमस बढ़ने से लोगों को गर्मी का एहसास भी हो रहा है. ग्वालियर में भी गर्मी ने एक बार फिर अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. बादलों की आवाजाही के बावजूद लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल रही है. वही मौसम विभाग ने भोपाल में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के अनुसार, ग्वालियर में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह 5:30 बजे तक तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि सुबह 8:30 बजे तक यह बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस हो गया. शहर का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. बढ़ती गर्मी और उमस की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. वहीं शनिवार की सुबह मौसम काफी सुहावना रहा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. सुबह हुई बारिश और ठंडी हवाओं के कारण गर्मी कम महसूस हुई.
Gwalior Bhopal Ka Mausam
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अभी प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं, जिससे मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है. जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के कारण आसमान में बादल छाए हुए हैं. इसका असर ग्वालियर और आसपास के इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है.
भोपाल में आंधी और बारिश का अलर्ट
आईएमडी (मौसम विज्ञान केंद्र) ने रविवार के लिए लगभग 35 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिसमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत कई जिले शामिल हैं. इस दौरान इन जिलों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है.
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