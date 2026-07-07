ग्वालियर हेमू हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

बता दें कि 29 जुलाई 2024 को हेमू अपनी मां की अनुमति से गुप्तेश्वर महादेव मेले में गया था. जांच में सामने आया कि आरोपी शिवम ने उसे फोन कर मेले में बुलाया था. इसके बाद शिवम और उसका साथी अमन उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए. रास्ते में दोनों एक शराब दुकान पर रुके और फिर गिरगांव स्थित शिव मंदिर पहुंचे. वहां से वे तिघरा रोड के पास एक सुनसान पहाड़ी इलाके में चले गए. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इसी स्थान पर दोनों आरोपियों ने हेमू की हत्या की साजिश को अंजाम दिया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.