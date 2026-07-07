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ग्वालियर हेमू हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Hemu Murder Case: ग्वालियर के बहुचर्चित 12 वर्षीय हेमू हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय ने शिवम उर्फ तोता और अमन गोस्वामी उर्फ योगी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोनों पर जुर्माना भी लगाया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:47 PM IST
ग्वालियर हेमू हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Image Credit: Hemu Murder CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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