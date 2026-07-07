ग्वालियर हेमू हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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Gwalior Court News: ग्वालियर के बहुचर्चित हेमू हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पुरानी छावनी क्षेत्र के रहने वाले 12 वर्षीय हेमू की हत्या के मामले में शिवम उर्फ तोता और अमन गोस्वामी उर्फ योगी को दोषी पाया गया. अदालत ने दोनों को अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषसिद्ध मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है. फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया है.
बता दें कि 29 जुलाई 2024 को हेमू अपनी मां की अनुमति से गुप्तेश्वर महादेव मेले में गया था. जांच में सामने आया कि आरोपी शिवम ने उसे फोन कर मेले में बुलाया था. इसके बाद शिवम और उसका साथी अमन उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए. रास्ते में दोनों एक शराब दुकान पर रुके और फिर गिरगांव स्थित शिव मंदिर पहुंचे. वहां से वे तिघरा रोड के पास एक सुनसान पहाड़ी इलाके में चले गए. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इसी स्थान पर दोनों आरोपियों ने हेमू की हत्या की साजिश को अंजाम दिया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.
कई अहम सुराग मिले
वहीं कार्यवाही के मुताबिक, सुनसान पहाड़ियों में दोनों आरोपियों ने पहले शराब पी और फिर भारी पत्थरों से हमला कर हेमू की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को पत्थरों के नीचे दबाकर छिपा दिया गया ताकि किसी को इसकी जानकारी न मिल सके. आरोपियों ने घटनास्थल के आसपास मौजूद कुछ सामान और अन्य सबूत भी हटाने की कोशिश की. जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले. फोरेंसिक टीम ने वहां से खून के नमूने और बाल बरामद किए, जिनकी जांच में उनका संबंध मृतक हेमू से होने की पुष्टि हुई.
पुरानी रंजिश की बात
मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फोरेंसिक रिपोर्ट सबसे अहम सबूत साबित हुए. मंदिर और शराब दुकान के कैमरों में हेमू आखिरी बार दोनों आरोपियों के साथ दिखाई दिया था. वहीं तीनों के मोबाइल फोन की लोकेशन भी घटना के समय एक ही इलाके में मिली. पुलिस जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बात भी सामने आई. मृतक की बहन समेत कई गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए. सभी साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
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