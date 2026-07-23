एमपी का सबसे कुख्यात सीरियल किलर हनी दुबे फिर गिरफ्तार, थाने से 100 मीटर दूर छिपा मिला

पुलिस पर भी उठ रहे सवाल

पुलिस लगातार इलाके की घेराबंदी कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हनी दुबे बहोड़ापुर थाने से महज 100 मीटर दूर एक बंद मकान के चौकीदार के कमरे में छिपा हुआ है. वह वहीं से पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था. करीब चार घंटे बाद जब मकान का ताला खुलवाया गया तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. इसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बहोड़ापुर थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद उसे केंद्रीय जेल ग्वालियर भेजा जाएगा. हनी दुबे की दोबारा गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है. हालांकि, कुछ घंटों के भीतर पुलिस हिरासत से उसका फरार होना और फिर थाने से महज 100 मीटर दूर छिपा मिलना पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है.