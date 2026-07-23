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एमपी का सबसे कुख्यात सीरियल किलर हनी दुबे फिर गिरफ्तार, थाने से 100 मीटर दूर छिपा मिला

Honey Dubey Arrest: ग्वालियर में पुलिस हिरासत से फरार हुआ गुना का कुख्यात सीरियल किलर हनी दुबे चार घंटे बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. वह बहोड़ापुर थाने से महज 100 मीटर दूर एक बंद मकान के चौकीदार के कमरे में छिपकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Jul 23, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:56 PM IST
एमपी का सबसे कुख्यात सीरियल किलर हनी दुबे फिर गिरफ्तार, थाने से 100 मीटर दूर छिपा मिला
Image Credit: ZEE MEDIA

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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