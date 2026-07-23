एमपी का सबसे कुख्यात सीरियल किलर हनी दुबे फिर गिरफ्तार, थाने से 100 मीटर दूर छिपा मिला

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Gwalior Police News: ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस हिरासत से फरार हुआ गुना का कुख्यात सीरियल किलर हनी दुबे आखिरकार दोबारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया. हैरानी की बात यह है कि जिस आरोपी की तलाश में पुलिस पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, वह बहोड़ापुर थाने से महज 100 मीटर दूर एक बंद मकान के चौकीदार के कमरे में छिपकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था. जैसे ही मकान का ताला खुला, पुलिस ने उसे दबोच लिया. आरोपी को दोबारा बहोड़ापुर थाने लाया गया है.
गुना का कुख्यात सीरियल किलर हनी दुबे, जिसने अपनी मां के साथ मिलकर वर्ष 2017 में तीन युवकों हेमंत मीणा, लोकेश लोधा और ऋतिक नामदेव की हत्या कर उनके शव जला दिए थे, एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में है.
हिरासत से भागा था हनी दुबे
आजीवन कारावास की सजा काट रहा हनी दुबे पैरोल समाप्त होने के बाद केंद्रीय जेल ग्वालियर वापस नहीं लौटा था. जेल प्रशासन की शिकायत पर बहोड़ापुर थाना पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था. लेकिन जब पुलिस उसे एफआरवी वाहन से केंद्रीय जेल लेकर जा रही थी, तभी उसने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार होने में सफलता हासिल कर ली. इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई थानों की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई.
पुलिस पर भी उठ रहे सवाल
पुलिस लगातार इलाके की घेराबंदी कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हनी दुबे बहोड़ापुर थाने से महज 100 मीटर दूर एक बंद मकान के चौकीदार के कमरे में छिपा हुआ है. वह वहीं से पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था. करीब चार घंटे बाद जब मकान का ताला खुलवाया गया तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. इसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बहोड़ापुर थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद उसे केंद्रीय जेल ग्वालियर भेजा जाएगा. हनी दुबे की दोबारा गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है. हालांकि, कुछ घंटों के भीतर पुलिस हिरासत से उसका फरार होना और फिर थाने से महज 100 मीटर दूर छिपा मिलना पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है.
ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी
हनी दुबे का नाम वर्ष 2017 के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में सामने आया था. आरोप है कि उसने अपनी मां के साथ मिलकर हेमंत मीना, लोकेश लोधा और ऋतिक नामदेव की हत्या कर उनके शव जला दिए थे. इस मामले में अदालत ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तब से वह जेल में बंद था.
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