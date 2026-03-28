ग्वालियर हादसे पर CM मोहन ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने का ऐलान

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार तड़के एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. यह घटना परशुराम चौराहे के पास हुई थी, जहां एक तेज रफ़्तार बोलेरो ने एक ऑटो-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो-रिक्शा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिससे अंदर बैठे यात्रियों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी.

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मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने का ऐलान

सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'X' पर इस दुखद घटना पर अपना शोक व्यक्त करते हुए CM मोहन यादव ने लिखा- ग्वालियर के थाटीपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है. दिवंगतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. परमपिता परमात्मा से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना है.

हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत

बताया जा रहा है कि ऑटो-रिक्शा में सवार सभी लोग शीतला माता मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद लौट रहे थे. दुर्घटना के तुरंत बाद, स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने कई लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है. CM मोहन ने गंभीर रूप से घायल लोगों को ₹1 लाख और अन्य घायल पीड़ितों को ₹50,000-₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

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