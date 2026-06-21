Add Zee Business As A Preferred Source
App

शादी के कुछ दिन बाद ही खत्म हुई जिंदगी, कमरे में लटके मिले पति-पत्नी, FSL टीम ने जुटाए सबूत

Gwalior News: ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर गांव में एक नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है. उनके शव एक ही फंदे से लटके हुए मिले. इस जोड़े की शादी हाल ही में हुई थी.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 21, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:00 AM IST
शादी के कुछ दिन बाद ही खत्म हुई जिंदगी, कमरे में लटके मिले पति-पत्नी, FSL टीम ने जुटाए सबूत

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीहोर में चड्डीधारी गैंग का आतंक, 3 कॉलोनियों में बोला धावा, लाखों का माल लेकर फरार
Sehore crime news2 min ago
2
gwalior news5 min ago
3
dhar news49 min ago
4
Mandsaur News1 hr ago
5
MP Breaking News LIVE2 hrs ago