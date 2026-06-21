कमरे में लटके मिले पति-पत्नी

मृतकों की पहचान 22 साल के विनोद प्रजापति और उनकी 20 साल की पत्नी लक्ष्मी प्रजापति के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि इस जोड़े की शादी हाल ही में हुई थी. वे शनिवार को ही पत्नी के मायके से घर लौटे थे. किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद देर शाम उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला, तो दोनों के शव फंदे से लटके मिले. एक ही कमरे में एक ही रस्सी से दोनों के शव लटके मिलने से इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.