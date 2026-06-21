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Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर गांव में एक नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध मौत से पूरा इलाका हिल गया है. पति-पत्नी के शव एक ही फंदे से लटके हुए मिले. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि यह जोड़ा शनिवार को पत्नी के मायके से लौटा था और किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था. मौके पर एक टूटा हुआ मोबाइल फोन और खाने की एक प्लेट भी मिली है.
कमरे में लटके मिले पति-पत्नी
मृतकों की पहचान 22 साल के विनोद प्रजापति और उनकी 20 साल की पत्नी लक्ष्मी प्रजापति के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि इस जोड़े की शादी हाल ही में हुई थी. वे शनिवार को ही पत्नी के मायके से घर लौटे थे. किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद देर शाम उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला, तो दोनों के शव फंदे से लटके मिले. एक ही कमरे में एक ही रस्सी से दोनों के शव लटके मिलने से इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.
टूटे हुए मोबाइल से खुल सकते हैं कई राज
घटनास्थल पर एक टूटा हुआ मोबाइल फोन और थाली में रखा खाना भी मिला है, जिससे पता चलता है कि घटना से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या की वजह का पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस के मुताबिक मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा.
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