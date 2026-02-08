ग्वालियर में सनसनीखेज वारदात, बीमार पत्नी ने नहीं बनाया खाना, तो नशे में पति ने कर दिया कांड

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घरेलू हिंसा का एक दुखद मामला सामने आया है. थाटीपुर थाना क्षेत्र की दर्पण कॉलोनी में एक पति ने अपनी बीमार पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी. रिपोर्ट्स के अनुसार, पत्नी की तबीयत खराब थी और उसने खाना बनाने से मना कर दिया था, जिसके कारण पति से उसका झगड़ा हुआ था. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

पति ने पत्नी पर चलाई गोलियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृत महिला की पहचान रुचि तोमर के रूप में हुई है जो कुछ समय से बीमार थीं. वारदात के वक्त आरोपी पति सोनू शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी पत्नी से खाना बनाने को कहा. जब रुचि ने बीमारी की वजह से मना किया तो नशे में धुत सोनू को गुस्सा आ गया. बात बढ़ गई और सोनू ने घर से बंदूक निकालकर अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

खाना न बनाने पर भड़का पति

गोली चलने की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी. थाटीपुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और आरोपी पति सोनू तोमर को हिरासत में ले लिया. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े और पति के नशे की वजह से हुई. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस घटना से इलाके में डर और दुख का माहौल है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच चल रही है.

ग्वालियर में बढ़ रहे हत्या के मामले

बता दें कि ग्वालियर से पिछले कई दिनों से ऐसी ही घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इससे पहले एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था. आरोपी इस बात से नाराज़ था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और तय हो गई थी. वह इस बात से भी परेशान था कि शादी तय होने के बाद लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया था. उनका रिश्ता करीब ढाई साल तक चला, लेकिन लड़की की शादी तय होते ही यह खत्म हो गया. 20 जनवरी को गुस्से में आए आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया और हंसिया से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी.

