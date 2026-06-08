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Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों (गोरखधंधे) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. रविवार रात महिला सुरक्षा विंग की एक विशेष टीम ने शहर भर के कई स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की. अचानक हुई इस छापेमारी से स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया.
संदिग्ध हालात में मिलीं कई युवतियां
जैसे ही पुलिस टीम पहुंची कई युवतियां छिपने की कोशिश करती हुई दिखीं. जांच के दौरान कुछ स्पा सेंटरों में अधूरे दस्तावेज मिले और वहां मौजूद स्टाफ व युवतियों से पूछताछ की गई. पुलिस ने रजिस्टर, पहचान-पत्र और कामकाज से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच-पड़ताल की. इस दौरान कई युवतियां संदिग्ध हालात में मिलीं.
अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए पुलिस अलर्ट
महिला सुरक्षा शाखा की ASP अनु बेनीवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का मकसद स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को रोकना बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि शहर में चल रहे ऐसे संस्थानों पर लगातार नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर के स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. अब यह देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और कितने सेंटर नियमों के दायरे में पाए जाते हैं.
बता दें कि ग्वालियर ऐसा मामला कोई नया नहीं है. इससे पहले ग्वालियर पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर उसकी आड़ में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया था. पुलिस ने मैनेजर, पांच युवतियों और दो ग्राहकों को पकड़ा था. पुलिस के अनुसार उन्हें काफी समय से सेंटर में गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल रही थी, जिसके छापा मारकर कई लोगों को पकड़ा गया. इस रेड के बाद हड़कंप मच गया था.
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