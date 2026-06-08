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ग्वालियर में स्पा की आड़ में गोरखधंधा, रात को पहुंची पुलिस, संदिग्ध हालात में मिलीं कई युवतियां

Gwalior News: ग्वालियर में महिला सुरक्षा शाखा की टीम ने शहर भर के कई स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी करके हलचल मचा दी. इस कार्रवाई के दौरान कई युवतियां संदिग्ध हालात में मिलीं और कुछ जगहों पर कागजात में गड़बड़ियां भी पाई गईं.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 08, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:46 AM IST
ग्वालियर में स्पा की आड़ में गोरखधंधा, रात को पहुंची पुलिस, संदिग्ध हालात में मिलीं कई युवतियां

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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