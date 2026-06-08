अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए पुलिस अलर्ट

महिला सुरक्षा शाखा की ASP अनु बेनीवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का मकसद स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को रोकना बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि शहर में चल रहे ऐसे संस्थानों पर लगातार नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर के स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. अब यह देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और कितने सेंटर नियमों के दायरे में पाए जाते हैं.