Gwalior Girl Student Rape: ग्वालियर में स्कूटी से कोचिंग जा रही छात्रा के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. छात्रा की स्कूटी को आरोपी ने पहले टक्कर मारी, जिसके बाद सिर पर वार कर बेहोश कर दिया. बाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है.   

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:11 PM IST
पहले छात्रा की स्कूटी को मारी टक्कर, फिर झाड़ियों में ले जाकर किया दुष्कर्म, ग्वालियार का खनसनीखेज मामला

Gwalior Girl Student Rape: ग्वालियर में स्कूटी से कोचिंग जा रही छात्रा के साथ मारपीट और दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पुलिस के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा की स्कूटी को जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ी. इसके बाद आरोपियों ने उसके सिर पर डंडे से हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गई. बेहोशी की हालत में छात्रा को समीप की झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया. छात्रा कि शिकायत पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसका साथ अभी फरार बताया जा रहा है.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रो को स्कूटर के पास बेहोश की हालत में छोड़कर फरार हो गए. होश आने पर वह पुलिस के पास पहुंची. आरोप है कि इस दौरान उसे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन भेजा गया. हालांकि केस दर्ज करने में देरी की एक वजह यह भी थी कि पीड़िता बार-बार अपना बयान बदल रही थी. आखिरकार देर रात दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया.

बार-बार बयान बदलने बात आई सामने 
मिली जानकारी के मुताबिक, युवती शुरू में अपना बयान बार-बार बदल रही थी. युवती ने शुरू में पुलिस को बताया कि उसे मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने टक्कर मारी और फिर उसपर हमला किया. होश में आने के बाद, छात्रा सबसे पहले पड़ाव पुलिस स्टेशन गई. वहां से उसे सिरोल पुलिस स्टेशन भेजा गया, क्योंकि बताया गया था कि घटना उसी इलाके में हुई थी और पहले स्टेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस बीच पता चला कि छात्रा ने जिस जगह को अपराध स्थल बताया था, वह असल में यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. इसके बाद युवती यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन गई, जहां से उसे मेडिकल जांच के लिए मुरार हॉस्पिटल भेजा गया. वहां युवती ने मारपीट और रेप दोनों का आरोप लगाया. जिसके बाद देर रात पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया.

लाठी से वार कर बेहोश करने का आरोप

पूछताछ के दौरान छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह सुबह 8:30 बजे अपने कोचिंग क्लास जाने के लिए घर से निकली थी. जैसे ही वह अपने स्कूटर से कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे वाले इलाके में पहुंची, हर्ष नाम के आरोपी और उसका साथी एक मोटरसाइकिल पर उसके पास आए. उस लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं रुकी, तो उसने उसके स्कूटर में टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई और फिर उसने उसके सिर पर वार किया. इसके बाद वह बेहोश हो गई.

आरोपी ने दोस्त के साथ किया दुष्कर्म 
युवती का आरोप है कि इसके बाद वह उसे अपने दोस्त के साथ झाड़ियों में ले गया, जहां हर्ष ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद उसने बोतल से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई. फिर वह उसे कमरे से बाहर ले गया और उसकी स्कूटर के पास छोड़कर फरार हो गया, जब उसे होश आया, तो वह घर चली गई. घर पहुंचकर उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जो उसे पुलिस स्टेशन ले गईं. 

सीसीटीवी फुटेज रही पुलिस 
जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि, पीड़ित छात्र को पहले भी हर्ष ने परेशान किया था. छात्र ने पहले उसके खिलाफ बहौड़ापुर पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था. हालांकि, बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था. इस मामले में पुलिस ने हर्ष को देर रात हिरासत में ले लिया. हालांकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि रेप कहां हुआ. यह पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: एक क्लिक और मेहनत की कमाई...पर डाका! ऑनलाइन जॉब के नाम पर महिला से ठगी, इंस्टाग्राम विज्ञापन के झांसे में आकर गंवाए लाखों

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

