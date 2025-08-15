ग्वालियर को कब मिलेगी गड्ढे वाली सड़कों से आजादी? पोस्टर मैन ने उड़ाए अधिकारियों के होश
ग्वालियर को कब मिलेगी गड्ढे वाली सड़कों से आजादी? पोस्टर मैन ने उड़ाए अधिकारियों के होश

MP News:  ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड पर मनाए जा रहे आजादी के पर्व के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया. यहां परेड ग्राउंड पर एक युवक को शरीर पर पोस्टर लपेटे देखा गया जिसपर ग्वालियर शहर की समस्याओं का जिक्र किया गया था.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:01 PM IST
Gwalior Independence day 2025 scene: आज 15 अगस्त के दिन भारत के कोने कोने से ध्वाजारोहण की तस्वीरें सामने आ रही हैं. हर कोई इस आजादी की रंग में रंगा नजर आ रहा है. इस दौरान कुछ लोग देश की असल समस्याओं से भी आजादी पाने की मांग करते नजर आए है. ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है जहां परेड ग्राउंड पर एक शख्स को, अपने शरीर पर पोस्टर लपेटे देखा गया. पोस्टर पर लिखा था, "कब होगा ग्वालियर खराब सड़कों और गढ्ढो से आजाद!"

पोस्टर वाले शख्स ने खींचा ध्यान
स्वचंत्रता दिवस की सुबह जहां हर कोई आजादी के इस त्योहार को सेलिब्रेट करने बैठा था इसी दौरान ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड पर पोस्टर वाले शख्स ने सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया. शख्स को पोस्टर में देखकर ग्राउंड पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया. परेड देखने आए लोगों ने भी इस पोस्टर मैन को अपने-अपने कैमरों में कैद किया.  देश की आजादी के पर्व का उत्सव मनाए जाने के दैरान व्यक्ति का इस हाल में होना अपने आम में ही ध्यान केंद्रित करने जैसा होता है.

खराब सड़को और गढ्ढो से आजादी कब
शख्स अपने पूरे शरीर पर पोस्टर लगाए ग्राउंड पर खड़ा था. कुछ ही सैकेंड हुए होंगे जब अधिकारियों का ध्यान उसपर गया और सबसे होश उड़ गए. आनन फानन में एक पुलिसकर्मी ने युवक को वहां से हटाया. पीछे-पीछे कई लोग युवक को वहां से हटाने आ गए. युवक हाथ में ग्वालियर की खराब खस्ताहाल गड्ढे वाली सड़कों को लेकर पोस्टर थामे हुए था. इसपर लिखा था ग्वालियर को कब खराब सड़कों और गड्ढे वाली सड़कों से आजादी मिलेगी. खराब और गड्ढे वाली सड़कों से ग्वालियर कब आजाद होगा?

आजाद देश की सच्ची तस्वीर
युवक का नाम विजय माहौर बताया गया जिसने आजाद देश की सच्ची तस्वीर दिखाई तो वहां मौजूद अधिकारियों को ये बात हजम नहीं हुई और युवक को पोस्टर सहित वहां से हटाने का काम किया गया. कई लोगों ने इस दृश्य को अपने-अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया. अब सवाल ये है कि क्या आजाद देश की सच्ची तस्वीर या देश की असल समस्याओं को उजागर करने पर युवक के साथ किया गया ऐसा व्यवहार सही था, और अगर नहीं तो प्रशासन कबतक आम जनता को ऐसी समस्याओं को मुक्ति दिलाने में सफल होती है.

रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, Z मीडिया, ग्वालियर

रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, Z मीडिया, ग्वालियर

;