MP के इस शहर में रखी है संविधान की मूल कॉपी, आज आम लोग देख सकेंगे, क्यों है खास
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

MP के इस शहर में रखी है संविधान की मूल कॉपी, आज आम लोग देख सकेंगे, क्यों है खास

Gwalior News: ग्वालियर में भारतीय संविधान की मूल कॉपी रखी हुई है, जिसे आज सभी लोगों को देखने की अनुमति दी गई है. इस संविधान की प्रति में कई महान हस्तियों के हस्ताक्षर हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 14, 2025, 03:51 PM IST
ग्वालियर में आज सब देख रहे हैं भारतीय संविधान की मूल प्रति
ग्वालियर में आज सब देख रहे हैं भारतीय संविधान की मूल प्रति

Central Library of Gwalior: ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में भारतीय संविधान की मूल कॉपी रखी हुई है, जिसे 14 अगस्त के दिन आम लोगों को भी देखने की इजाजत दी जाती है. यह संविधान की वह मूल प्रति है जिसे 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया था. यह 16 मूल प्रतियां थी, जिसे देश के अलग-अलग शहरों में रखा गया था. यह मूल कॉपी भारत सरकार की तरफ से सिंधिया राजवंश को उपहार के रूप में दी गई थी, जिसे ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया था. यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे अमूल्य धरोहर और सबसे अहम दस्तावेज मानी जाती है. जिसमें कई मान हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं. 

साल में तीन दिन दिखाई जाती है 

ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी संविधान की यह मूल प्रति साल में केवल तीन बार ही दिखाई जाती है. यह 25 जनवरी, 14 अगस्त और 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन ही दिखाई जाती है. इस कॉपी में इसमें देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी 256 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं. महाराज बाड़े के पास बनी सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी संविधान की यह मूल प्रति आज देखी जा रही है. 

खास बात यह है कि संविधान की इस मूल प्रति को फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है. जबकि ग्वालियर के साथ-साथ आसपास से शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोग भी संविधान की यह मूल प्रति देखने को पहुंचते हैं, जहां कई लोग इसे दंडवत प्रणाम करते हैं तो कई लोग इसके साथ सेल्फी लेकर अपनी खास पहचान बना लेते हैं. 

ग्वालियर में भी 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार शहर तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है. वहीं ग्वालियर में सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं और सभी जगह कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 

