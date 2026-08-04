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ग्वालियर बनेगा विश्वस्तरीय टेलीकॉम हब! मुंबई इन्वेस्टर मीट में उमड़े उद्योगपति, मिले ₹1550 करोड़ के प्रस्ताव

ग्वालियर में स्थापित होने जा रहे टेलीकॉम मैन्युफेक्चरिंग जोन में निवेश के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर ग्वालियर में टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन स्थापित किया है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 04, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:49 PM IST
ग्वालियर बनेगा विश्वस्तरीय टेलीकॉम हब! मुंबई इन्वेस्टर मीट में उमड़े उद्योगपति, मिले ₹1550 करोड़ के प्रस्ताव

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