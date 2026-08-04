ग्वालियर बनेगा विश्वस्तरीय टेलीकॉम हब! मुंबई इन्वेस्टर मीट में उमड़े उद्योगपति, मिले ₹1550 करोड़ के प्रस्ताव

अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन नीरज मंडलोई ने कहा कि मध्य प्रदेश में आकर निवेश करने का आमंत्रण निवेशकों को दिया गया है. ग्वालियर में बनने वाले टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन से देश में संचार उपकरणों के निर्माण में सहयोग मिलेगा यह अद्वितीय पहल है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए छोटे-छोटे शहरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कीं. इसका सुखद परिणाम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस 2025) में प्राप्त हुआ. राज्य में 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया. इसका 30 प्रतिशत अब तक धरातल पर आ चुका है. सेक्टर बेस्ड औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में अब तक ग्वालियर में टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन, धार जिले में पीएम मित्र पार्क और नर्मदापुरम जिले के बाबई-मोहासा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करने के लिए ठोस कार्य हुआ है. मंडलोई ने कहा कि ग्वालियर में टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार हो रहा है. बिजली, पानी और जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी. यह क्षेत्र देश के मध्य में होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लगभग 300 किमी दूरी पर स्थित है. टीएमजेड पार्क के प्रथम चरण के विकास के लिए कुल 170 एकड़ जमीन उपलब्ध है. दूसरे चरण के लिए 400 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर विस्तार के लिए विचार किया जा रहा है. यहां 6 स्पेशल टेस्टिंग लैब उपलब्ध होंगी. निवेशकों के लिए 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर लीज पर औद्योगिक और 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही निवेशकों को 5000 रुपए प्रति श्रमिक मासिक वेतन में भी सहायता प्रदान की जाएगी. निवेशक 12 हजार करोड़ का निवेश करते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार 8 हजार करोड़ सब्सिडी के रूप में लौटाएगी. यहां 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. इस अवसर पर टेलीकॉम सेक्टर के निवेशक और औद्योगिक घरानों के अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे.