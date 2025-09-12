'जॉली एलएलबी 3' पर संकट, रिलीज से पहले ही कोर्ट पहुंची फिल्म, HC ने 8 लोगों को भेजा नोटिस
'जॉली एलएलबी 3' पर संकट, रिलीज से पहले ही कोर्ट पहुंची फिल्म, HC ने 8 लोगों को भेजा नोटिस

MP News-फिल्म जॉली एलएलबी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. फिल्म के एक गाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आपत्ति जताते हुए एक याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई है, जिसमें 8 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. 17 सितंबर तक कोर्ट ने जवाब मांगा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:28 PM IST
'जॉली एलएलबी 3' पर संकट, रिलीज से पहले ही कोर्ट पहुंची फिल्म, HC ने 8 लोगों को भेजा नोटिस

Jolly LLB Film Controversy-अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई हैं. फिल्म के गाने फिक्र न कर तेरा भाई वकील है गाने पर आपत्ति जताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दोनों अभिनेताओं समेत 8 लोगों को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब मांगा है. यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी पहली बार कोर्टरूम में एक-दूसरे के खिलाफ दलीलें देते हुए नजर आएंगे. 

गाने को लेकर आपत्ति
अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की याचिका में कहा गया है कि फिल्म में गले में बैंड लगाकर और गाउन पहनकर डांस किया गया है. साथ ही गाने में फिक्र न कर तेरा भाई वकील है, जैसे बोल और कोर्टरूम में डांस का दृश्य दिखाया गया है. जो वकालत पेशे और न्यायपालिका की गरिमा का अपमान है. 

गाने में जज के लिए मामू का इस्तेमाल
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रमोद सिंह तोमर ने दलील दी कि गाने में जज के लिए मामू जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है. इस तरह के शब्द न्यायपालिका की छवि को धूमिल करते हैं. उन्होंने मांग की है कि फिल्म से विवादित गाना हटाया जाए और भविष्य में वकीलों-जजों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री पर रोक लगे. 

9 सितंबर को हुई पहली सुनवाई
एडवोकेट प्रमोद सिंह तोमर ने बताया कि जॉली एलएलबी 3 के एक गाने को लेकर 9 सितंबर को हुई पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर को भी पक्षकार बनाया जाए. दायर एप्लिकेशन पर आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जज और वकील पर फिल्माए गए गीत भाई वकील पर आपत्ति स्वीकार करते हुए 8 लोगों को नोटिस जारी किए हैं. इससे पहले पटना हाईकोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी. 

यह भी पढ़ें-सरकारी दफ्तर में 'शराबी' कर्मचारी, नशे में धुत हो होकर कार्यालय पहुंचा कानूनगो

