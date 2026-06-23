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JAH में पार्किंग घोटाले का खुलासा, सहायक अधीक्षक से ही वसूले 50 रुपये, ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना

JAH Gwalior News: ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में पार्किंग शुल्क में ओवरचार्जिंग का मामला सामने आया. सहायक अधीक्षक डॉ. एम.एल. माहौर से निर्धारित 20 रुपये की जगह 50 रुपये वसूले गए. वीडियो सामने आने के बाद पार्किंग ठेकेदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:57 PM IST
JAH में पार्किंग घोटाले का खुलासा, सहायक अधीक्षक से ही वसूले 50 रुपये, ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना
Image Credit: JAH Gwalior News

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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