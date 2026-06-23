JAH में पार्किंग घोटाले का खुलासा, सहायक अधीक्षक से ही वसूले 50 रुपये, ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना

दरअसल, ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉ. एम.एल. माहौर को लगातार शिकायत मिल रही थी कि चार पहिया वाहनों की पार्किंग फीस टेंडर के मुताबिक मात्र 20 रुपये तय है. लेकिन इसके बावजूद पार्किंग कर्मचारी ओवरचार्जिंग यानी तय शुल्क से अधिक पार्किंग शुल्क ले रहे हैं. शिकायत मिलने पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे सहायक अधीक्षक डॉ. एम.एल. माहौर जब पार्किंग में पहुंचे तो उनसे भी पार्किंग कर्मचारियों ने 50 रुपये मांगे. उन्होंने विरोध जताया और पूरे मामले का वीडियो बना लिया. साथ ही पार्किंग की रसीद भी ली, जिसमें साफ तौर पर 50 रुपये शुल्क दर्ज था. इससे ओवरचार्जिंग का पुख्ता प्रमाण मिल गया.



पहले भी मिल चुकी हैं शिकायतें

यह पहला मामला नहीं है. JAH परिसर में पार्किंग शुल्क को लेकर पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं. मरीजों और उनके अटेंडरों द्वारा समय-समय पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उनसे तय रेट से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं. कई बार पार्किंग कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत भी सामने आई थी. मरीजों के अटेंडरों का कहना है कि इलाज के लिए आए लोगों से पार्किंग के नाम पर खुलेआम लूट की जा रही है. इन शिकायतों पर पूर्व में अस्पताल अधीक्षक द्वारा पार्किंग ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वसूली का खेल नहीं रुका.



अस्पताल प्रबंधन का सख्त रुख

अब सहायक अधीक्षक के साथ हुई इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पार्किंग संचालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि दोबारा शिकायत मिलने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीजों की सुविधा सर्वोपरि है और पार्किंग के नाम पर किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.