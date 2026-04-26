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लापरवाही की भी हद होती है! ग्वालियर अस्पताल में 'पुष्पा' की रिपोर्ट पर 'दिलीप' का इलाज, 2 घंटे में मरीज की मौत

Gwalior Hospital News: ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक मरीज का इलाज दूसरी महिला की ईसीजी रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिससे दो घंटे बाद उसकी मौत हो गई.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:56 PM IST
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Gwalior Medical College News
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Gwalior News: ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सा समूह में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. डॉक्टरों ने एक पुरुष मरीज का इलाज किसी अन्य महिला की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर दिया. गलत रिपोर्ट और गलत इलाज के चलते मरीज की दो घंटे बाद मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दिलीप को हार्ट में दिक्कत हो रही थी, लेकिन डॉक्टर किसी अन्य मरीज की ईसीजी रिपोर्ट देखकर कहते रहे कि उन्हें हार्ट की कोई समस्या नहीं है और दो घंटे बाद उनकी मौत हो गई.

दरअसल, ग्वालियर के गुड़ी-गुड़ा नाका क्षेत्र की रहने वाली रागिनी जाधव ने इसकी शिकायत मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और कलेक्टर से की है. रागिनी ने बताया कि उनके पिता दिलीप को 18 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे जेएएच कैजुअल्टी में लाया गया था. अस्पताल में हुई ईसीजी जांच की जो रिपोर्ट परिजनों को दी गई, वह पुष्पा नामक किसी अन्य महिला की थी.

हार्ट अटैक के चलते मौत
रागिनी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट पर लिखे नाम को नजरअंदाज किया और उसी के आधार पर दवाएं शुरू कर दीं. इलाज के दौरान उनके पिता की हालत बिगड़ती रही और वे बेहोश हो गए. बार-बार बुलाने पर भी डॉक्टर नहीं आए. बाद में डॉक्टरों ने इसे मिर्गी का दौरा बताया और मरीज को कार्डियोलॉजी के बजाय न्यूरोलॉजी विभाग में रेफर कर दिया. जब उन्हें न्यूरोलॉजी ले जाया गया, तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया.

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18 अप्रैल का है ये मामला 
शिकायत में कहा गया है कि ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय की कैजुअल्टी में बुखार और सीने में दर्द की शिकायत लेकर आए मरीज दिलीप को दूसरे मरीज की ईसीजी रिपोर्ट दे दी गई. मामला 18 अप्रैल का है. रागिनी का आरोप है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर उनके पिता का इलाज जेएएच के डॉक्टरों ने किया. करीब दो घंटे बाद जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें न्यूरोलॉजी रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जांच रिपोर्ट गलत दी गई
परिजनों का कहना है कि मरीज को घबराहट और सीने में दर्द होने के कारण कार्डियोलॉजी विभाग में भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जांच रिपोर्ट भी गलत दी गई. इस मामले में परिजनों ने मंगलवार को अस्पताल अधीक्षक और कलेक्टर से शिकायत की है. उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

दोषियों पर होगी कार्रवाई
अस्पताल के मीडिया प्रभारी डॉ. मनीष चतुर्वेदी का कहना है कि यह मामला संज्ञान में आया है. दिलीप जाधव नामक मरीज का इलाज किसी अन्य मरीज की ईसीजी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है. अस्पताल प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लिया है और इसकी गहन जांच कराई जाएगी. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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