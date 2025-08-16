Janmashtami: ग्वालियर के गोपाल मंदिर में कड़ी सुरक्षा, हीरा, पन्ना, समेत 100 करोड़ के एंटीक गहने से होगा राधा-कृष्ण का शृंगार

Janmashtami Gwalior Gopal Temple: आज पूरे देश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है. मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत देशभर के सभी राधा-कृष्ण मंदिर को सजाया गया है. इसी क्रम में जन्माष्टमी के इस खास मौके पर ग्वालियर के फूलबाग स्थित प्राचीन गोपाल मंदिर को सजाया गया है. आज कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान राधा-कृष्ण को सैकड़ों साल पुराने हीरा, पन्ना, माणिक, पुखराज और नीलम जड़ित एंटीक गहने पहनाए जाएंगे. जिन गहनों से राधा-कृष्ण को सजाया जाएगा, उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है.

सबसे खास बात यह है कि भगवान राधा कृष्ण जब ये गहना धारण करेंगे तो उनकी पहरेदारी में 200 से अधिक सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे. इसके अलावा 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी.

दरअसल, ग्वालियर के फूलबाग स्थित प्राचीन मंदिर में जिस बेशकीमती गहनों से राधा-कृष्ण को सजाया जाएगा, उसे पूरे साल बैंक की लॉकर में सुरक्षित रखा जाता है. वहीं, कृष्ण जन्माष्टमी के खास अवसर पर इन गहनों को विशेष पुलिस सुरक्षा के बीच निकाला जाता है. इसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन इन एंटिक आकर्षक गहनों को राधा-कृष्ण को पहनाया जाता है.

आजादी से पहले हुई थी स्थापना

बता दें कि ग्वालियर के गोपाल मंदिर की स्थापना रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने 1921 में की थी. इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और पहनाने के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे. जिसमें राधा-कृष्ण के पन्ना जड़ित सात लड़ी का हार सोने की बांसुरी, जिस पर पर हीरे और माणिक भी लगे हैं, सोने की नथ, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन शामिल हैं. जिसे सालों साल बैंक में रखा जाता है और जन्माष्टमी के दिन निकाला जाता है. इन जेवरातों से राधा रानी का भव्य श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है.

जानिए किसके पास है गहने का अधिकार

गोपाल मंदिर में राधा-कृष्ण पर चढ़ाए जाने वाले बेशकीमती व एंटीक गहनों का रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी ग्वालियर नगर निगम प्रशासन के पास है. जिसे सेंट्रल बैंक में रखा जाता है. जन्माष्टमी से पहले समिति बनाई जाती है. जो गहनों जन्माष्टमी वाले दिन बैंक से निकालकर लती है और राधा-कृष्ण का शृंगार करवाती है. इस दिन यह मंदिर दिन रात 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रहता है. इसके बाद अगले दिन नगर निगम समिति की निगरानी में पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे वापस बैंक में जमा करा देती है.

