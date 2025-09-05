बेटे का शव चाहिए तो देना होगा 500, ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में कफन के लिए रिश्वतखोरी!

Gwalior Viral News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां 1000 बेड वाले जयारोग्य अस्पताल पर लाश देने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा है. आरोप है कि एक युवक की मौत के बाद जहां परिजन गम में डूबे थे, वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपने से पहले कफन के लिए 500 रुपये मांगे गए. आरोप है कि जब परिजनों ने कफन के लिए 500 रुपए दिया, तब जाकर उन्हें उनके बेटे का शव दिया गया.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, मुरैना निवासी 19 वर्षीय युवक कृष्णा श्रीवास 30 अगस्त को सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस दौरान उसे गंभीर चोटें आईं थी. परिजनों ने उसे ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य के ट्रामा सेंटर में लेकर आए. जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. मृतक कृष्णा के परिजनों का आरोप है कि उसके पैर में फ्रैक्चर था. लेकिन इस पर प्लास्टर चढ़ाने में दो दिन लगा दिए. वहीं, इलाज भी ठीक से नहीं मिला. जिस वजह से उसकी मौत हो गई.

मृतक के मामा पवन सेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कृष्णा की मौत के बाद स्वजन शव लेने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. एक तरफ जहां परिजन बेटे की मौत के गम में रो रहे थे, तो वहीं, दूसरी ओर पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों ने 500 रुपए की डिमांड कर दी. जब इस बात की जानकारी पीड़ित परिवार ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुधीर सक्सेना को जानकारी दी, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई. अंत में थक हारकर कफन के लिए 500 रुपए देने पड़े.

वहीं, इस मामले को लेकर जेएएच के सहायक अधीक्षक डॉ वीरेंद्र वर्मा का कहना है कि अगर पोस्टमार्टम हाउस में कफन के लिए पैसे लिए गए हैं, तो यह पूरी तरह गलत है. इस पूरे मामले में विभाग प्रमुख से जवाब तलब किया गया है. इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर में सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी संबंधी रोस्टर भी मंगाया गया है. ताकि इलाज में हुए लापरवाही का पता लगाया जा सके.

मृतक के मामा ने सीएम मोहन को किया टैग

इस मामले पर मृतक कृष्णआ के मामा पवन सेन ने सीएम डॉ. मोहन यादव को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट भी किया. इसमें उन्होंने लिखा कि सड़क दुर्घटना में मृत के परिजन से कफन के पैसे मत मांगो सरकार, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए. सरकारी डॉक्टरों की बंगलों पर दुकान को बंद करवाइए, ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर का भगवान ही मालिक है.

