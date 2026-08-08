ग्वालियर में लाखों की चोरी का खुलासा, अंतरराज्यीय गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, 5.3KG चांदी बरामद

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Gwalior Crime News: ग्वालियर थाना पुलिस ने इस शातिर गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गैंग ने 19-20 जुलाई की रात रविंद्र शर्मा की ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया था. चोर शटर का एक हिस्सा उठाकर दुकान में दाखिल हुए और चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए थे. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई थी. पुलिस ने CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को पकड़ा तो उनके पास से करीब 5 किलो 300 ग्राम चांदी का सामान बरामद हुआ. बरामद सामान में चांदी की भगवान की मूर्तियों से लेकर गाय, मछलियां, बिछिया, पायल और अन्य ज्वेलरी शामिल है.
ग्वालियर के ग्वालियर थाना क्षेत्र में 19-20 जुलाई की दरमियानी रात करीब 2 बजे ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई थी. नकाबपोश चोर ने दुकान के शटर का हिस्सा उठाया और अंदर दाखिल होकर चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली. खास बात यह थी कि चोर अकेला नहीं था. एक आरोपी दुकान के अंदर चोरी करता रहा, जबकि उसका साथी बाहर खड़े होकर निगरानी करता रहा. वारदात के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक अंतरराज्यीय चोर गैंग का पता चला और चार आरोपियों योगेश मंडेलिया, राजेश मंडेलिया, अतुल शर्मा और श्याम सुंदर कुशवाह को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में गैंग ने बताया कि ज्वेलरी दुकान में चोरी करने से पहले उन्होंने शहर के बैजाताल इलाके से एक एक्टिवा चोरी की थी, जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया.
ऐसे करते हैं चोरी
गैंग के सदस्यों ने चोरी से पहले इलाके की कई दिनों तक रेकी की. उन्होंने दुकान के शटर और ताले की मजबूती को परखा और सबसे कमजोर जगह की पहचान करने के बाद वारदात को अंजाम दिया. लेकिन इस गैंग की सबसे चौंकाने वाली रणनीति थी बारिश का इंतजार करना. चोरों ने ऐसा समय चुना जब तेज बारिश हो रही थी, ताकि शटर उठाने और चोरी करने के दौरान होने वाली आवाज बारिश के शोर में दब जाए और आसपास के लोगों को कोई शक न हो. वारदात के दौरान दो आरोपी दुकान के अंदर घुसे, जबकि दो अन्य साथी बाहर रहकर निगरानी करते रहे.
दो आरोपी भाई हैं
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में दो मुख्य आरोपी आपस में भाई हैं और उनके खिलाफ पहले से 25 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं. पूछताछ में आरोपियों ने दूसरे राज्यों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है. पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान ग्वालियर सहित दूसरे राज्यों में हुई चोरी की कई अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है. बहरहाल, चारों आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है. रिमांड के दौरान पुलिस गैंग के नेटवर्क और दूसरे राज्यों में की गई चोरी की वारदातों के बारे में पूछताछ करेगी.
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