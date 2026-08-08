ग्वालियर में लाखों की चोरी का खुलासा, अंतरराज्यीय गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, 5.3KG चांदी बरामद

ग्वालियर के ग्वालियर थाना क्षेत्र में 19-20 जुलाई की दरमियानी रात करीब 2 बजे ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई थी. नकाबपोश चोर ने दुकान के शटर का हिस्सा उठाया और अंदर दाखिल होकर चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली. खास बात यह थी कि चोर अकेला नहीं था. एक आरोपी दुकान के अंदर चोरी करता रहा, जबकि उसका साथी बाहर खड़े होकर निगरानी करता रहा. वारदात के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक अंतरराज्यीय चोर गैंग का पता चला और चार आरोपियों योगेश मंडेलिया, राजेश मंडेलिया, अतुल शर्मा और श्याम सुंदर कुशवाह को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में गैंग ने बताया कि ज्वेलरी दुकान में चोरी करने से पहले उन्होंने शहर के बैजाताल इलाके से एक एक्टिवा चोरी की थी, जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया.



ऐसे करते हैं चोरी

गैंग के सदस्यों ने चोरी से पहले इलाके की कई दिनों तक रेकी की. उन्होंने दुकान के शटर और ताले की मजबूती को परखा और सबसे कमजोर जगह की पहचान करने के बाद वारदात को अंजाम दिया. लेकिन इस गैंग की सबसे चौंकाने वाली रणनीति थी बारिश का इंतजार करना. चोरों ने ऐसा समय चुना जब तेज बारिश हो रही थी, ताकि शटर उठाने और चोरी करने के दौरान होने वाली आवाज बारिश के शोर में दब जाए और आसपास के लोगों को कोई शक न हो. वारदात के दौरान दो आरोपी दुकान के अंदर घुसे, जबकि दो अन्य साथी बाहर रहकर निगरानी करते रहे.