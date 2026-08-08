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ग्वालियर में लाखों की चोरी का खुलासा, अंतरराज्यीय गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, 5.3KG चांदी बरामद

Gwalior Jewellery Shop Theft News: ग्वालियर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाला एक ऐसा अंतरराज्यीय चोर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो चोरी के लिए बारिश का इंतजार करता था. वजह थी बारिश की आवाज में शटर और ताले तोड़ने की आवाज दब जाए और आसपास के लोगों को भनक तक न लगे.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Aug 08, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:41 PM IST
ग्वालियर में लाखों की चोरी का खुलासा, अंतरराज्यीय गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, 5.3KG चांदी बरामद
Image Credit: AI Generated Images

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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