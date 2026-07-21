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ग्वालियर में जीतू पटवारी ने खुद को क्यों किया सरेंडर? जानिए कोर्ट से कैसे मिली तुरंत जमानत

MP Jitu Patwari News: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 20 जुलाई को अचानक ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. आइए जानते हैं, कि कौन से केस में उन्होंने सरेंडर किया. इसके अलावा, तुरंत उन्हें जमानत कैसे मिल गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 21, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:52 PM IST
ग्वालियर में जीतू पटवारी ने खुद को क्यों किया सरेंडर? जानिए कोर्ट से कैसे मिली तुरंत जमानत

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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