ग्वालियर में जीतू पटवारी ने खुद को क्यों किया सरेंडर? जानिए कोर्ट से कैसे मिली तुरंत जमानत

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Gwalior MP-MLA Court News: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़े एक केस में ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी, जहां उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं. यह पूरा मामला 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है. कोर्ट में पेशी और जमानत के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बन गया है.
दरअसल, 4 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया था. इसी बयान के बाद विवाद बढ़ा और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने उन्हें 16 जनवरी 2026 को पेश होने का समन भेजा था. हालांकि निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं होने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था.
₹25000 मुचलके पर जमानत
वहीं ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में जीतू पटवारी चुपचाप सरेंडर किया. अदालत ने पहले भिंड एसपी को 27 जुलाई तक उन्हें पेश कराने के निर्देश दिए थे. इसी के बाद जीतू पटवारी खुद न्यायालय पहुंचे और सरेंडर कर दिया. सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई और चार्ज पर विचार 3 अगस्त को होगा. कोर्ट की कार्रवाई के बाद मामले ने फिर से राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है और अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है.
3 अगस्त को होंगे आरोप तय
जीतू पटवारी के अधिवक्ता देशराज भार्गव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष जीतू पटवारी उपस्थित हुए. उनकी ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया. आवेदन पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बंधपत्र पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया. इसके बाद राहुल शर्मा द्वारा 25 हजार रुपये की जमानत प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायालय ने जीतू पटवारी को जमानत प्रदान कर दी. साथ ही मामले में आगामी सुनवाई और आरोप तय करने के लिए 3 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है.
क्या बोले पटवारी के वकील?
अधिवक्ता देशराज भार्गव ने आगे बताया कि यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है. उमरी थाना क्षेत्र में एक चुनावी सभा के दौरान जीतू पटवारी पर निर्वाचन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. शिकायत प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी की ओर से की गई थी. इलेक्शन एजेंट की शिकायत के आधार पर निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों द्वारा मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था. न्यायालय के समन और वारंट के बाद आज वे उपस्थित हुए और उन्हें जमानत मिल गई.
सरेंडर के बाद कैसे मिली जमानत?
अगर किसी भी आरोपी के अदालत में सरेंडर करने के बाद उसे जमानत नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है. सबसे पहले आरोपी अपने वकील के माध्यम से अदालत में सरेंडर आवेदन देता है. न्यायालय के समक्ष खुद को पेश करता है. इसके तुरंत बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करना पड़ता है. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष अदालत को यह भरोसा दिलाता है कि आरोपी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगा, सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेगा और फरार होने या साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति और आरोपी के आचरण को देखते हुए जमानत पर फैसला करती है. यदि जमानत मंजूर हो जाती है तो अदालत निजी मुचलका, जमानत बॉन्ड या जमानतदार प्रस्तुत करने जैसी शर्तें तय करती है. निर्धारित राशि और शर्तों का पालन करने के बाद आरोपी की रिहाई का आदेश जारी कर दिया जाता है.
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