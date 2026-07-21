ग्वालियर में जीतू पटवारी ने खुद को क्यों किया सरेंडर? जानिए कोर्ट से कैसे मिली तुरंत जमानत

सरेंडर के बाद कैसे मिली जमानत?

अगर किसी भी आरोपी के अदालत में सरेंडर करने के बाद उसे जमानत नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है. सबसे पहले आरोपी अपने वकील के माध्यम से अदालत में सरेंडर आवेदन देता है. न्यायालय के समक्ष खुद को पेश करता है. इसके तुरंत बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करना पड़ता है. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष अदालत को यह भरोसा दिलाता है कि आरोपी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगा, सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेगा और फरार होने या साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति और आरोपी के आचरण को देखते हुए जमानत पर फैसला करती है. यदि जमानत मंजूर हो जाती है तो अदालत निजी मुचलका, जमानत बॉन्ड या जमानतदार प्रस्तुत करने जैसी शर्तें तय करती है. निर्धारित राशि और शर्तों का पालन करने के बाद आरोपी की रिहाई का आदेश जारी कर दिया जाता है.