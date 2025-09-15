ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन, 'कल क्यों नहीं आए थे', सभापति बोले-महराज कल तो मैं...
ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन, 'कल क्यों नहीं आए थे', सभापति बोले-महराज कल तो मैं...

Jyotiraditya Scindia: ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जनप्रतिनिधियों की बैठक में एक्शन में दिखे, इस दौरान उन्होंने सभापति को फटकार भी लगाई और विकासकार्यों की समीक्षा की है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:26 PM IST
एक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया
एक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया

Gwalior News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल ग्वालियर के दौरे पर हैं और लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, सोमवार को भी उन्होंने ग्वालियर में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कई अहम जानकारियां दी है. इस बैठक में भी सभी नेता मौजूद थे. वहीं इस दौरान उन्होंने ग्वालियर नगर निगम के सभापति मनोज तोमर को फटकार भी लगा दी थी, क्योंकि वह रविवार की बैठक में नहीं पहुंचे थे. बैठक में रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण, एलिवेटेड रोड निर्माण, सड़कों की हालत और शहर के अन्य विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है. जिससे उम्मीद है कि ग्वालियर को आने वाले दिनों में कई सौगाते मिलेगी. 

सभापति को लगाई फटकार

बैठक की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभापति मनोज तोमर से कल बैठक में गैरहाजिरी के लिए सवाल किया, उन्होंने कहा ' मनोज कल क्यों नहीं आए थे, यह ठीक नहीं है. जिस पर मनोज तोमर ने हाथ जोड़ते हुए कहा 'महाराज, कल श्राद्ध में गया था, इसलिए नहीं आ पाया हूं. इस पर सिंधिया ने कहा कि ऐसी गैरहाजिरी उचित नहीं है और सभी प्रतिनिधियों को सक्रियता से विकास कार्यों में भाग लेना चाहिए. 

ग्वालियर का एलिवेटेड रोड 

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलिवेटेड रोड परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि यह 1400 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका पहला चरण 10 किलोमीटर लंबा है, अब तक 229 में से 150 पिलर बन चुके हैं, जबकि 76 पिलर निर्माणाधीन हैं. परियोजना जून 2022 में स्वीकृत हुई थी और इसे पहले अगस्त 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, जो अब अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. वहीं, एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण का कार्य दिसंबर 2024 से शुरू होगा और नवंबर 2027 तक पूरा होना है, जिसमें अब तक 18 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विकास के 13 प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया और सड़कों की खराब स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी, उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सड़क सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए. 

ग्वालियर रेलवे स्टेशन 

सिंधिया ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन परियोजना को शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया, उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि स्टेशन पर पार्किंग और दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा, उन्होंने 4500 करोड़ रुपये की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना का भी उल्लेख किया, जो 6 लेन की होगी. इसके पूरा होने पर आगरा से ग्वालियर की यात्रा मात्र 50 मिनट में पूरी होगी. यह एक्सप्रेस वे शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों को भी कड़ी टक्कर देगा। इस परियोजना का निर्माण इसी वर्ष दिसंबर में शुरू होगा. यह भी ग्वालियर के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है. 

बैठक के बाद सिंधिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह समीक्षा बैठक बेहद सार्थक रही, सभी दलों के प्रतिनिधि एकजुट होकर ग्वालियर के विकास के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी सकारात्मक सुझावों को अमलीजामा पहनाया जाएगा.

